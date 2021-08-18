Сергей Степашин: ГКЧП хотел «поработать» с Ельциным, чтобы он возглавил СССР

Знаменитое выступление Бориса Ельцина после подавления путча. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

РАССЛЕДОВАНИЕ МНЕ ПОРУЧИЛИ СРАЗУ ДВА ПРЕЗИДЕНТА

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

-... Сергей Вадимович, вы ведь возглавляли комиссию по расследованию деятельности КГБ в связи с путчем 19-21 августа 1991 года, причем, вас назначили сразу два президента – и Ельцин, и Горбачев. Как это случилось?

- История была такая: после того, как путч провалился, Михаила Сергеевича (Горбачева, президента СССР. - А.Г.) пригласили на заседание Верховного Совета РСФСР. Помнишь эту картинку, она не очень приятная?

Когда он подписывал решение о роспуске компартии, звучало много вопросов, кто и в чем виноват. Ну, кто-то предложил создать Комиссию по расследованию деятельности, в том числе, и Комитета госбезопасности СССР.

Сразу выдвинули мою кандидатуру в связи с тем, что я возглавлял Комитет Верховного Совета России по обороне и безопасности.

- Вы были народным депутатом РСФСР.

- Да. А Ельцин решил, что это должна быть не комиссия Верховного Совета, а госкомиссия. Это поднимало ее статус.

И вот, 24-25 августа комиссия была создана указами сразу двух президентов – СССР и РСФСР: Горбачева и Ельцина.

- Есть документ?

- Есть, совершенно верно.

- Но, видимо, Степашин возглавил это расследование не только потому, что был главой Комитета по обороне и безопасности? А потому, что занял «правильную позицию»?

- Безусловно. Мы тогда не поддержали ГКЧП.

Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СПИСОК НА АРЕСТ

- Вы же в то время жили в Питере?

- В Ленинграде. Но в том августе был в гостинице «Россия». Ходил тогда на костылях, у меня был разрыв «ахилла» - спортивная травма. Приехала супруга меня проведать.

Мы, кстати, накануне путча, 17 августа сходили с Тамарой в Свято-Данилов монастырь, как чувствовали, что грядет что-то серьезное.

Когда я лежал в госпитале, ко мне собирался приехать начальник КГБ Москвы Прилуков. Но так и не доехал до меня. Не знаю, по каким обстоятельствам.

А утром (за несколько суток до путча. - А.Г.), в три ночи был звонок мне в номер, в гостиницу «Россия», видимо, проверяли на месте ли, потому что я был в списке тех, кого должны были, в случае успеха ГКЧП, интернировать.

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- Арестовать?

- Да. Я, по-моему, шестой или седьмой в списке был, не помню точно. Первый – Ельцин. Потом – председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов, вице-президент Руцкой, премьер Силаев... Там много было товарищей. Утром супруга начала варить сардельки в банке кипятильником, депутаты именно так питались.

Ведь ничего не было в гостинице «Россия»: тараканы, клопы, черти - что, ужас какой-то. Ну, и Тамара включила телевизор, а там - уже знаменитый показ балета «Лебединое озеро».

Я вскочил даже, упал, потому что у меня нога была в гипсе. Говорю супруге: «Переворот!» Она: «Какие могут быть перевороты?» Никому и в голову не могло прийти подобное. Позвонил, вызвал машину. Как ни странно, машина пришла – черная «Волга» у меня была, «московские» номера со спецсвязью. Крутая машина. Мигалок не надо было, гаишники и так честь отдавали. Надел форму свою полковничью, которую, вообще-то, почти никогда не надевал, она у меня висела в шкафчике. И поехал в «Белый дом». Приехал, еще никого не было.

- И никто не остановил?

- Нет. Было восемь утра. Обзвонил своих членов комитета, кто был в Москве. Уже подъехали к девяти. В десять Хасбулатов собрал президиум Верховного Совета, который объявил нелегитимными все указы ГКЧП. Он первым это сделал, кстати, а потом уже подъехал Ельцин.

Горбачев в это время был, по сути, под домашним арестом в Форосе.

Август 1991 года, танки на улицах Москвы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ПРИКАЗА НЕ ПОЛУЧИЛИ

- То есть, Ельцина путчисты собирались арестовать...

- Да, Ельцин должен был быть арестован. Я же потом все их документы изучал. Его собирались задержать сразу же по прилету из Казахстана. Он был у Назарбаева.

- Можете - прямо по часам?

Среди защитников «Белого дома» в 1991 году оказался даже великий виолончелист Мстислав Ростропович (держит автомат своего задремавшего от усталости охранника). Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

- 19 августа он прилетел в Москву где-то в час ночи. Но... Его не задержали - непонятно по каким причинам, приказа не получили. Я так полагаю, что с ним хотели поработать.

- В каком смысле - «поработать»?

- Чтобы он возглавил страну.

- СССР?

- Ну, да, потому что считали, что он решительный и сильный.

- Кто, гэкачеписты хотели?

- Ну, скорее, тот, кто организовывал все это.

- А кто организовывал?

- КГБ, Крючков.

- А-а...

- Короче, в аэропорту его не задержали. И он уехал к себе на дачу. Но и там стояла группа, которая отслеживала все его передвижения. Утром Ельцину доложили, что создан ГКЧП. Он сел в машину, по-моему, в «Чайку» уже тогда. И спокойненько поехал в «Белый дом». «Альфа» его так и не тронула.

Август 1991 года изменил судьбу целого поколения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Не было приказа?

- Не было.

- Погодите… А как все же планировали с Ельциным «поработать»? Крючков должен был на дачу приехать?

- Я не знаю. Это лишь версия.

- А Ельцин бы согласился возглавить СССР?

- Нет. Абсолютно. Ельцин 91-го года – это была могучая политическая фигура.

- И он бы на такой шаг не пошел?

- Ну, конечно, нет...

«РАНЕНЫЙ, ЧТО ЛИ?»

- До сих пор ходит масса сплетен - как Ельцин вёл себя в первые часы путча...

- Я в курсе... И кто бы не шлепал языком, что он там три дня пил, сидя в подвале, хотел сбежать в посольство США – это ложь. Я с ним общался уже часа через 3-4 после того, как стало известно о ГКЧП, я ему докладывал, что мы делаем по вооруженным силам, потому что я ездил встречаться с руководством Кантемировской дивизии из «Белого дома».

- В форме?

- Да, в форме. Я вел переговоры с Шебаршиным Леонидом Владимировичем – начальником ПГУ, зампредом КГБ.

- ПГУ – расшифруйте.

- Служба внешней разведки сегодняшняя, тогда Первое главное управление. Мы с ним просто дружили. С Иваненко слали телеграммы во все органы госбезопасности.

- Иваненко – это?..

- Председатель КГБ РСФСР, который создали в мае 1991-го.

- А Ельцин что в это время делал?

- Он выступал с танка. Я находился в кабинете тогда Шахрая Сергея, он был председателем Комитета по законодательству Верховного Совета. И готовил все бумаги для выступления Ельцина. И проекты указов. А после того, как мы обзвонили органы безопасности, у меня была первая встреча с Ельциным.

30 лет назад в Советском Союзе произошел «путч» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- О чем говорили?

- Я доложил о том, что мы успели за утро. Он: ну, работайте. Правда, Ельцин тогда находился не наверху, а в бункере. Там, в «Белом доме», есть бункер специальный, закрытый...

- И как Ельцин выглядел?

- Прекрасно. Когда форс-мажор, это всегда в форму его вводило. Он, конечно, был боец. Когда драка – лучше Ельцина не найдешь. Это его стихия. Он был в форме.

Доложил ему все. Я еще на костылях пришлепал. Он спросил: «Раненый, что ли?»

- И вы в этот день на костылях в Кантемировскую ездили?

- Ездил. Да.

- Оружие было у вас?

- Нет, оружие я взял уже позже – в ночь с 19-го на 20-е, когда пошла информация, что 20-го в три часа ночи должен быть штурм «Белого дома». Вот тогда я взял оружие, понимая, что отстреливаться не придется, но и сдаваться нельзя было.

«МЕНЯ БЫ ПРОСТО ШЛЕПНУЛИ»

- Как бы вы поступили, если был бы штурм?

- Ну, как должен поступить полковник, народный депутат? Вел бы бой. Скорее всего, меня бы просто шлепнули, да и все.

- А какое у вас было оружие?

- Пистолет Макарова.

- Больше ничего? Ни гранат, ничего?

- О чем ты говоришь?

- Бронежилет?

- Нет. Я никогда его не носил, даже в Чечне.

- А супруга Тамара?

- Тамара была в Москве. Я ей позвонил в гостиницу «Россия». Попросил уехать.

У меня был друг, к сожалению, умер – Сережа Авилов. Он полковник, вместе в академии учились. Он работал в политуправлении Вооруженных Сил тогда. Говорю, поезжай к ним. И она все три дня находилась у них на всякий случай. На 19-й Парковой.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- А сын где был? А отец, мать?

- Дома, в Ленинграде. Но я родителям, не звонил.

- А они вам?

- А куда было звонить? Мобильников не было. Ну, если бы погиб, сообщили бы по телевизору.

- А почему вы думаете, что вас бы - обязательно?.. Потому что вы в списке были? Интернированных.

- Ну, потому что мы находились в помещении, где, собственно, был штаб. Руцкой занимался внутренней обороной «Белого дома», надо отдать ему должное, неплохо: баррикады, прочее, он все это организовал. А что касается идеологии, это были Шахрай, Бурбулис, Степашин и иногда Явлинский заскакивал.

- А где тот пистолет у вас сейчас?

- Пистолет я сдал, как положено.

- А сейчас у вас какое оружие?

- Пара наградных есть, и все.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«КРОВИЩИ БЫЛО БЫ МНОГО»

- Почему все-таки в ГКЧП и Ельцина не арестовали, и на штурм «Белого дома» не решились? Не хватило воли у Крючкова?

- Скорее всего, да.

- Или у них - там, в ГКЧП - был раздрай?

- И внутри был раздрай. Потом на беседах в комиссии (мы не допрашивали, беседовали) были все руководители КГБ, кроме Крючкова. И все валили все на Крючкова.

А честно сказал Карпухин, пожалуй, единственный…

- Карпухин – это?

- Командир группы «Альфа», генерал-майор, Герой Советского Союза... (Получил это звание за штурм в 1979-м кабульского дворца Амина. - А.Г.) Он сказал, что пришла рекогносцировка – ему поручили проверить по «Белому дому»…

- Что пришло?

- Рекогносцировка – это называется. В гражданке походить там в ночь с 19-го на 20-е, посмотреть…

- В гражданской одежде?

- Да. Он посмотрел, сколько там баррикад, людей. Ну, пришел к Агиеву, это первый зампред КГБ, я потом в его кабинете работал на Лубянке. Доложил ему, что штурм не приемлем. Типа - сначала разметаем эти так называемые баррикады, тем более, им было чем, у них две бригады КГБ в подчинении. Мало кто знает, они в Теплом Стане находились. Настоящие войсковые подразделения с танками, с пушками. По 8 тысяч человек в каждой.

- И их…

- Их не задействовали. «Мы бы разметали, а потом - штурм, но кровищи было бы много», - сказал мне Карпухин. И он доложил это Агееву. Тот спросил: «Ваше мнение». Карпухин: «По своим стрелять, считаю нецелесообразно». Агеев доложил Крючкову. И на этом, по-моему, все и закончилось.

А 21-го Язов (министр обороны СССР. - А.Г.) дал приказ вывести из Москвы войска. Было уже ясно - путч сдулся.

«ПОСТРЕЛЯЛИ БЫ ЧЕЛОВЕК 100-200 С УДОВОЛЬСТВИЕМ»

ГКЧП ввел в Москву танки. Москвичи пытались остановить их... руками. Трое погибли. Других жертв путча не было. Не считая, конечно, распадавшегося СССР. Фото: ФЕДОСЕЕВ/РИА Новости

- То есть, у них самый ключевой момент был – они могли выиграть, если бы уговорили Ельцина занять место Горбачева?

- Ну, не знаю, выиграли бы или нет. Очевидно же - Союз-то развалился не потому, что кому-то захотелось.

- А у ГКЧП была какая-то программа, допустим, что дальше делать с Горбачевым? С экономикой.

- Вот хороший вопрос. С Горбачевым было понятно, он бы не остался уже президентом. А вот что делать с экономикой? Никто на этот вопрос тогда не ответил.

Одна из главных причин, почему рухнуло все – ты помнишь 91-й год? Карточки даже в Москве и в Ленинграде. Голодуха, злой народ, пустые прилавки. Ни табака, ни мыла, ничего. А наша партия ленинская рассказывала сказки, как мы хорошо живем. Почему Горбачев затеял перестройку? Он тоже понимал, что дальше так нельзя. Все понимали. Но у него не получилось, к сожалению. А у этих товарищей из ГКЧП вообще программы не было никакой. Единственное, конечно, пересажали бы многих. И постреляли бы точно человек сто - двести с удовольствием.

Обрати внимание, после ГКЧП ведь никого не тронули. Ну, посидели пару лет, стихи писали некоторые товарищи, мемуары. Вышли все с хорошим здоровьем. А вот если бы они победили, вспомнили бы товарища Сталина.

ПРЕДЛАГАЛИ ЛЮСТРАЦИЮ

- А где материалы вашей комиссии. Куда вы их - потом?

- 80% - совсекретно. Открытая часть – был доклад на Верховном Совете на закрытом заседании.

- А - главный вывод?

- Организатором ГКЧП оказался КГБ в лице Крючкова.

Но, кстати, органы безопасности России, которые были созданы в 90-м году, ГКЧП не поддержали.

- А это так?

- Чекисты на местах в России сидели спокойно. А вот, как ни странно, позицию ближе к ГКЧП занял лидер Украины – Кравчук, нынешний «борец за демократию». Это на всякий случай.

- И какая была реакция на доклад?

- Галина Старовойтова внесла закон о люстрации. А я считал, что спецслужбы надо сохранить… Все задумались.- А что, хотели ликвидировать?- Люстрация же должна была быть. Знаешь, что это такое?..

- Как на Украине?

- Может, и так. А потом Бакатин нажаловался Ельцину, что Степашин хочет КГБ разогнать. Звонит мне Ельцин…

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Бакатин кто тогда был?

- Он возглавлял КГБ после путча и до развала Союза. Бакатина не любят на Лубянке за то, что он «сдал» американцам всю прослушку их посольства. А потрясающая была технология! Там насквозь все смотрели и слышали. Так вот... Я Ельцину, говорю, что ни о каком разгоне речи нет. Служба нам нужна. Но есть предложение - уйти от аббревиатуры КГБ. И отделить от нее Службу внешней разведки, которую возглавил, кстати, Примаков, и Службу охраны президента – ее Коржаков возглавил. Вот, собственно, что было сделано.- А когда все это будет рассекречено?

- Я думаю, что при нашей жизни мы не узнаем. Я-то знаю, что там написано…

- А написано там - какую Крючков и ГКЧП хотели построить страну? Как - Китай?- Нет, у них ничего этого не было. Там только - кого и как отстранить, кого куда посадить. Политической стратегии не было...

Это же не декабристы, и не Ленин. ГКЧП – есть ГКЧП.

И, вообще, я считаю, что если бы не ГКЧП, мы бы сохранили страну. Может, не в полном виде, она не называлась бы СССР и не было бы Прибалтики... Прибалтика уже уехала, оторванный ломоть. Ведь что было в соглашениях, которые готовил Горбачев? (И Украина, кстати, тогда со всем соглашалась.) Это единое экономическое пространство. Единая валюта, единая армия. Чем не Евросоюз?

Но ГКЧП подтолкнуло к обрыву. И первым, кто заявил о выходе из состава СССР, буквально через три дня после путча?

- Украина?

- Украина. Я, когда докладывал потом Горбачеву об итогах расследования, он так: ой, ой, переживал. Разговор был откровенный, он - президент почти уже не существующего Союза, поэтому чувствовал я себя свободно, не хамил, конечно, но свободно. Он говорил: «Вот сейчас Союзный договор подпишем!..» Я перебил его даже: «Михаил Сергеевич, прошу прощения. Вы же знаете, Украина вышла из Союза. Без Украины какой Союз?» «Без Украины?» - он так посмотрел на меня… И ничего больше не сказал.

* * *

- То есть, это не Горбачев, не Ельцин развалили СССР, а ГКЧП?

- ГКЧП послал последний сигнал - «спасайся кто может».

- Как это понять?

- Ну, точку поставили.

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