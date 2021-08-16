Самое скандальное шоу вернули на ТВ: в «Битву экстрасенсов» набрали новых колдунов и закодировали Марата Башарова

Марат Башаров уже в сентябре вернется на экраны с волшебниками нового сезона Фото: Instagram.com

Закончился кастинг участников в новую «Битву экстрасенсов». В столице стартуют съемки 22-го сезона программы. Несмотря на разоблачения и критику, шоу «Битва экстрасенсов» в конце сентября вернется на телеэкраны. Проект существует четырнадцать лет, но последнее время часто говорили о его закрытии. Когда зимой на ТНТ отказались от «Дома-2» - то тут же появилась информация о возможном скором закрытии «Битвы экстрасенсов». Именно эти два шоу развлекательного канала чаще всего жестко критиковали. Поэтому мелькнула надежда, что после «Дома-2» уберут и экстрасенсов, которые в жанре документального проекта разговаривают с мертвыми, расследуют преступления и творят другие чудеса. Однако настоящего чуда не случилось. Почему?

«Дом-2» последние годы показывал низкие рейтинги телесмотрения. «Битва экстрасенсов» - стабильно высокие. А это стабильный доход, дорогая реклама при низкой себестоимости производства программы. Тут вам никаких спецэффектов. Гонорары участникам не платят — они счастливы прославиться и после телепроекта получать бешеные гонорары за свое колдовство. Съемочная бригада выезжает к героям, у которых случилась беда и экстрасенсы «разгадывают» преступление или выполняют другие задания. Как это делается на самом деле можно посмотреть на YouTube в расследовании Бориса Соболева «Идущие к черту». Если кратко, то редакторы программы собирают по крупицам (соседи, родня, участковые, соцсети) подробности дела, которое потом приезжают «расследовать» маги и чародеи из «Битвы экстрасенсов». Благодаря тщательно собранной фактуре, экстрасенсы удивляют знаниями дела. Монтаж, замысловатые сюжеты – народ любит и охотно верит в чудеса. Главная претензия к создателям шоу – отсутствие на экране пометки о том, что «все события вымышленные». Телезрителям продают шоу, как проект о реальных чудесах. И его продолжают смотреть – это подтверждают стабильные рейтинги. Иначе «Битву» закрыли бы.

Шоу пиарят как проект, который «навсегда изменил представление людей об экстрасенсорике и человеческих возможностях». На самом деле из-за «Битвы экстрасенсов» тысячи доверчивых людей поверили в сверхспособности мошенников, выдающих себя за чародеев: им несут сбережения или берут кредиты, чтобы получить предсказание, вылечиться или раскрыть преступление, с которым не справились следователи.

В этом году все будет также – конкурсы, расследования и парочка новых испытаний. Желающих попасть в шоу в этом году было очень много – тысячи человек оставили онлайн заявки. Многие так и не дождались приглашения на видеособеседование — выбрали более ярких героев.

Зато удивит своим преображением ведущий проекта. Марат Башаров похудел на десять килограмм – артиста не узнать. И это не чудо диета – просто Марат не выпивает как прежде, не уходит в запои. Актер взял себя в руки, хотя поклонники шутят: «Экстрасенсы закодировали Марата». В этом году группа поддержки ведущего «Дома-2» Влада Кадони продвигала и предлагала заменить им Марата. Однако продюсеры оставили Башарова.

Башаров похудел в новом сезоне на десять кг. Фото: Instagram.com

Продюсеры настраивают звезд экстрасенсорики: «Не бойтесь, что вас будут осуждать соседи или родные. Не копируйте и не подражайте старым участникам. Проявите индивидуальность». Главная беда кастинга – колдуны копируют фишки успешных участников прошлых сезонов. За четырнадцать лет столько приемов использовано, что невозможно не повторяться. Хотя редакторы стараются быть изобретательными.

Но критики им не избежать. Даже в официальных аккаунтах «Битвы экстрасенсов» в социальных сетях хватает свежих разоблачений. Парапсихолог Андрей Белый возмущается, что рассказал на отборе по скайпу свою историю, а ее потом озвучили в эфире. Но обычные не волшебные зрители возмущаются чаще всего по двум поводам: «у нас теперь каждый второй экстрасенс – он же актер» и «шарлатаны, после шоу дурят бабок в регионах». Шарифова Ольга подала неплохую идею: «Пора создавать программу «Битва с экстрасенсами» и разоблачать этих мошенников». Но через месяц зрители вновь включат телечудеса и проголосуют тем самым за вечную жизнь «Битвы экстрасенсов».