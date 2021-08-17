"Не искусство, а засохший старый навоз": Россияне поспорили про памятник "большой куче" в Москве

Вопрос дня: А у вас какие отношения с современным искусством? А ведь когда-то москвичи ругали церетелиевского Петра I. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Болотной набережной в Москве появился 12-метровый памятник глине. Он вызвал очень неоднозначную реакцию и споры. В связи с этим - наш сегодняшний вопрос дня: А у вас какие отношения с современным искусством?

Дмитрий ОЗЕРКОВ, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа:

- Урс Фишер (автор памятника. - Ред.) - известнейший скульптор, мировая звезда. Появление в Москве работы художника такого масштаба - это большой прорыв и победа для города.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Не люблю я современное искусство. Давайте будем честны - это не настоящее искусство, это имитация, симулякр, попытка внести в смысловое поле искусства то, что им только притворяется. Девальвация культуры - вот что это такое. Все плоды (хотя данное произведение хочется назвать не плодом, а совсем другим словом) этого мы нынче и имеем.

Егор ХОЛМОГОРОВ, философ, публицист:

- Современное искусство - это прекрасные муралы на темы русской истории или выставки участников проекта «После иконы». А бесформенные комки глины - это не искусство и не современное, а засохший старый навоз.

Инга ИЛЬМ, актриса, научный сотрудник Института природного и культурного наследия им. Лихачева:

- Искусство - это всегда социальный заказ, провокация, способ выявления настроений общества. И необязательно выраженный прямо: «А поставьте нам на площади большие комки глины, пожалуйста». Это высказывание, которое всегда потребует обсуждения. И сегодня большинство настроено консервативно. Это не хорошо и не плохо, это факт. И лично мне он симпатичен.

Алексей ГИНТОВТ, художник, победитель «Премии Кандинского» в номинации «Проект года»:

- Установки «современного искусства», чья родина - США, диаметрально противоположны моим представлениям о красоте, истине, благе.

Олег, москвич, читатель сайта KP.RU:

- Пусть автор этого «памятника» спрячет это искусство себе на задний двор. Там ему самое место, а не в центре Москвы. Лучше бы поставил «невидимую скульптуру», как в Италии. Толку было бы больше.

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