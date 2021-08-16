Как определить риск тяжелого ковида по анализам крови: какие маркеры прогноза болезни на самом деле подтверждены наукой

Интерфероновый маркер подтвердил свою важность в исследованиях по прогнозированию степени тяжести ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии COVID-19 прошло уже больше полутора лет. И один из главных вопросов, ответ на который стараются найти ученые, врачи и жаждут узнать все люди - по каким признакам можно спрогнозировать тяжесть болезни у конкретного человека.

- Наблюдения за миллионами пациентов, безусловно, наводят на мысль, что восприимчивость к коронавирусной инфекции может быть разной, - рассказал в эфире программы «Антиковид» на радиостанции «Комсомольская правда» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган. - Давно известна зависимость тяжести ковида от возраста. Тем не менее, очень много исключений из этого правила. Есть случаи, когда молодые люди, в том числе не имеющие сопутствующих заболеваний, занимающиеся спортом, абсолютно здоровые, заболевают тяжело и даже умирают. И в то же время порой столетние старики переносят COVID-19 легко.

На сегодня есть лишь предварительные представления о том, от чего это может зависеть, отмечает доктор Каган.

- Например, понятно, что на начальных этапах после заражения, когда вирус интенсивно реплицируется (производит множество своих копий. - Ред.), имеет значение врожденный иммунитет у ранее не болевших и не привитых от ковида. У таких людей специфическая защита - с помощью антител - формируется где-то на третьей неделе. Чтобы до этого времени вирус не убил человека, не встречавшегося раньше ни с вакциной, ни с возбудителем, большое значение имеет синтез белка под названием «интерферон 1-го типа (альфа)».

У кого-то из нас генетика такая, что синтез этого интерферона снижен, поясняет врач. А бывает и так, что почему-то вырабатываются аутоантитела к интерферону - то есть организм сам производит «оружие» против этого спасительного белка.

ОТРЯД «АЛЬФА»: РАБОТАЕТ НА ПЕРЕДОВОЙ

Интерфероновый маркер подтвердил свою важность в исследованиях по прогнозированию степени тяжести ковида. В том числе, данные об этом получили российские ученые НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Как рассказал журналистам директор института, академик РАН Арег Тотолян, если в организме высокий уровень интерферона альфа, то коронавирус тормозится и уничтожается буквально на «входных воротах». То есть в слизистой оболочке носа и глотки, куда в первую очередь «приземляются» вирусные частицы.

Однако сдать анализ крови на интерферон альфа и получить показательный результат - насколько высока ваша защита от ковида - в обычной медицинской лаборатории на сегодня невозможно, предупредил профессор Тотолян. Во-первых, пока речь идет о научных исследованиях, а не о всеобщем доступе в клинической практике. Во-вторых, в любом случае точной интерпретации показателей пока нет.

Однако можно сделать косвенное заключение о том, насколько хорошо у человека работает интерфероновая защита, пояснил «КП» иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. «Выработка интерферона альфа это часть системы неспецифического, или врожденного иммунитета, - говорит эксперт. - Если вы в принципе по жизни редко простужаетесь, подхватываете какие-либо бактериальные инфекции и т.д., то, скорее всего, у вас сильный врожденный иммунитет. Это может снижать риск заражения и тяжелого течения ковида».

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

ЛИМФОПЕНИЯ: НЕ К ДОБРУ

Речь идет о показателе, который можно узнать из самого простого клинического анализа крови: уровень иммунных клеток лимфоцитов. Падение ниже нормы (это будет указано в распечатке результатов анализа) называется лимфопенией и сигналит о том, что, скорее всего, повышен риск заболеть и заработать тяжелый ковид. Такую картину показали и зарубежные исследования, и данные российских ученых из НИИ им. Пастера.

Наиболее важен показатель абсолютного содержания лимфоцитов в крови, уточнил академик РАН Арег Тотолян. Относительное содержание - в процентах - может быть нормальным, а вот абсолютное - сниженным. И тогда у человека возможна повышенная чувствительность к различным инфекциям, включая ковид, пояснил в одном из интервью эксперт.

Директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЛИМФОЦИТЫ И НЕЙТРОФИЛЫ: ВЫЯСНЯЕМ СООТНОШЕНИЕ

Нейтрофилы - еще одна разновидность иммунных клеток у нас в организме. Наблюдая за больными с ковидом разной степени тяжести, ученые и врачи разных стран мира заметили характерную закономерность. Научную работу о таком «предсказательном» маркере опубликовал, в частности, авторитетный международный медицинский журнал Journal of Translational Medicine. Как понимать результаты исследования, «КП» пояснил известный вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев.

- Выяснилось, что очень важную роль играет соотношение иммунных клеток лимфоцитов и нейтрофилов (их количество указывается в общем анализе крови. - Ред.), - рассказал эксперт. - Исследования показали: если количество нейтрофилов разделить на количество лимфоцитов и получится цифра меньше 3-х, то COVID-19 практически всегда протекает благоприятно.

Если же лимфоциты сильно снижены и при делении получается цифра больше 15-ти, это сигналит, что зараженный организм пойдет по пути неправильного иммунного ответа. «Нейтрофилы не способны побороть вирус, но могут «очень стараться», а ничего хорошего в этом нет, - говорит профессор Лукашев. - Это та самая ситуация, когда развивается сильнейшее системное воспаление, цитокиновый шторм».

А если соотношение лимфоцитов и нейтрофилов больше 3-х, но меньше 15-ти? Чем больше соотношение, тем выше риск тяжелого течения болезни, поясняет ученый: «Например, если выше 8-ми – скорее всего, пациенту потребуется интенсивная терапия и ИВЛ».

Какие еще показатели крови играют роль

Как показывают наблюдения за пациентами, риск заражения и тяжелого течения болезни может зависеть, в том числе, от таких показателей:

- Уровень глюкозы в крови. «Известно, что диабет 2-го типа - фактор риска серьезных осложнений COVID-19, - поясняет иммунолог Николай Крючков. - Даже при компенсированном диабете, то есть когда уровень глюкозы нормализован лекарствами, коронавирусная инфекция нередко протекает тяжело. Если же этот показатель, а также уровень гликированного гемоглобина вышли из-под контроля, держатся повышенные значения, риски возрастают многократно».

Напомним: нормальный уровень глюкозы в крови натощак <6 ммоль/л, гликированного гемоглобина <6%.

- Уровень С-реактивного белка (СРБ) и СОЭ (скорость оседания эритроцитов). Повышение этих показателей свидетельствует, что в организме идут воспалительные процессы. Если на них накладывается коронавирусная инфекция, добра не жди: растет вероятность гиперреакции иммунитета, цитокинового шторма.

- Содержание тромбоцитов в крови и Д-димер. Подъем этих показателей сверх нормы может сигналить о повышенном риске тромбообразования. Ковид сам по себе тоже несет такую угрозу. Поэтому состояние пациентов может ухудшаться более существенно, чем в случае нормальных параметров.

Важно: взаимосвязь таких маркеров с риском заражения и тяжелой формой ковида нельзя назвать однозначно доказанной, отмечает Николай Крючков. Пока коронавирусная инфекция по-прежнему остается во многом непредсказуемой и сохраняет для нас немало загадок. Но в любом случае людям, у которых перечисленные показатели выходят за пределы нормы, стоит проявлять повышенную осторожность. И помнить: надежное средство защиты от COVID-19 - вакцинация. Для пациентов с хроническими заболеваниями она особенно актуальна. Прививку можно делать, если болезнь находится в стадии ремиссии.