Директор НИИ Пастера Арег Тотолян назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян Фото: Артем КИЛЬКИН

Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, почему некоторые люди могут не заражаться коронавирусом, даже если они часто контактируют с инфицированными. Например, когда вся семья заболела, а один из домочадцев – нет, или медик работает в «красной зоне» и, в отличие от своих коллег, не подцепил инфекцию с начала вспышки COVID-19.

Ученый отметил, что «специалистов всегда интересовали причины устойчивости к той или иной инфекции», и вирус SARS-CoV-2 не стал исключением.

«Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Есть и другие факторы, но по ним исследования только начинаются», - сказал Арег Тотолян в интервью газете «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в середине июля он сообщил, что коллективный иммунитет в России достиг уровня в 60%.