В Австралии нашли останки дракона, на котором вполне можно было бы летать

Зубастый дракон, живший в Австралии.

Останки птерозавра, обнаруженные на северо-востоке Австралии в штате Квинсленд, впечатлили местных палеонтологов. Своим изумлением они поделились в журнале Journal of Vertebrate Paleontology, в котором описали чудовище, жившее около 100 миллионов лет назад.

- Этот летающий ящер как никто другой походил на дракона из мифов, - приводит слова Тима Ричардса (Tim Richards), палеонтолога из лаборатории динозавров Университета Кивнсленда (University of Queensland) издание EurekAlert.

Thapunngaka shawi – так назвали неизвестного ранее птерозавра. Размах его крыльев, по оценкам ученых, достигал 7 метров. Как у легкомоторного самолета. Похожим на дракона ящера делала массивная пасть длинной около метра с 40 зубами. Ее как раз и нашли. Верхние и нижние челюсти чудовища венчали высокие гребни, помогавшие ему рулить в полете.

Внешний вид дракона воссоздали по его челюсти.

Thapunngaka shawi, конечно, далеко до тех драконов, на которых летала Дейнерис – бурерожденная матерь драконов из сериала «Игра престолов». Те были гораздо крупнее. Однако пользователи соцсетей, ознакомившиеся с реконструированным образом, ящера обнаружили его потрясающее сходство с другим «средством передвижения по воздуху» - с одним из тех ручных драконов, на которых летали герои анимационного фильма «Как приручить дракона».

Дракон из кино - ну, прямо, как тот, которй жил в Австралии.

Для справки: самым крупным летающим созданием из когда- либо паривших над Землей, считается Кетцалькоатль - птерозавр вида Quetzalcoatlus northrop с размахом крыльев в 11 метров. А по некоторым оценкам, и в 15. Но Thapunngaka shawi все-таки был больше похож на дракона, хоть и крылья у него меньше.

На Земле водились летающие ящеры и крупнее австралийского дракона.

Не которые птерозавры были огромного роста.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Когда-то и буревестники были размером с самолет

Более 7 метров – чуть меньше, чем у «Сесны» - лайнера бизнес авиации – был размах крыльев у доисторического «буревестника» Pelagornis sandersi, хорошо сохранившиеся останки которого палеонтологи обнаружили еще 1983 году во время строительства нового терминала международного аэропорта Чарльстон в Южной Каролине. Команда под руководством Дэниэла Ксепки (Daniel Ksepka) из Университета Северной Кароллины (North Carolina State University in Raleigh), изучив останки, определила: «птичка», которая весила под 80 килограммов, летала. Ученые объяснили, каким образом ей это удавалось.

Буревестник размером с самолет.

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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ

Кошмарные цыпочки

Рост три метра. Крылья есть, но слишком малы, чтобы летать. Эдакие страусы – только крупнее. Тело - мощное с мускулистыми ногами. Череп метровой длины. Огромный клюв, напоминающий топор. «Лезвие» - почти полметра. Мозгов – чуть чуть. Такова была самая сильная и самая крупная птица, обитавшая на нашей планете. Питалась отнюдь не червячками и жучками. Пожирала животных и, возможно, наших далеких предков, часть которых уже приняла человеческий облик.

Останки плотоядного монстра впервые были обнаружены в Аргентине несколько лет назад. И похоже, что лишь осознав габариты, этой цыпочки палеонтологи придумали ей подходящее название: Terror Bird – «ужасная птица». Она и ей подобные догоняли слонов и рубили их своими клювами.

От такой птички добра не жди.

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