Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

Новый легкий транспортник Ил-112В. Фото: uacrussia.ru

Следственным управлением на транспорте Следственного комитета России по факту крушения самолета ИЛ-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

- По данным следствия, 17 августа 2021 года указанный борт выполнял испытательный полет. Во время его перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе н.п. Никольское произошло крушение самолета. Самолет пилотировал экипаж в составе не менее трех человек: шеф-пилот – летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель, - сообщила "Комсомолке" представитель Управления СК России на транспорте Елена Марковская.

К расследованию причин падения экспериментального самолета и гибели его профессионально подготовленного экипажа подключились эксперты Следственного комитета России.

Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Фото: Предоставлено "КП"

- Устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, изымаются записи с камер видеонаблюдения и регистраторов. Проводится детальный осмотр места крушения самолета, а также иные следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося. Эксперты и следователи проведут комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - отметила Марковская.

Напомним, в подмосковной Кубинке по данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) погиб весь экипаж опытного образца нового легкого транспортника Ил-112В: герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Летчики не смогли дотянуть после тренировочного полета 1,5 километра до аэродрома Кубинки. По предварительной информации у транспортника во время посадки загорелся и отказал один из двигателей, после чего он упал в лесополосе.

По данным разработчиков ОАК "самолет проектировался с использованием передовых цифровых технологий и оснащен самыми современными бортовыми системами российского производства".

Для выяснения причин аварии создана соответствующая комиссия.

СПРАВКА "КП"

Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 13 августа совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации ОАК Госкорпорации Ростех) на базу ПАО "Ил" в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино". Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Ил-112В придет на смену выбывающему парку советских самолетов Ан-26. Он должен получить универсальное шасси, которое позволит ему садиться с грузом до 5 тонн на необорудованные аэродромы грунтовые полосы и снег.

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