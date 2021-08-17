Экипаж Ил-112В перед крушением сбрасывал топливо, пытаясь избежать пожара. Фото: кадр из видео

Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В доложил диспетчеру о возгорании двигателя воздушного судна перед крушением под Москвой. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Летчики успели подать сигнал тревоги сразу после возгорания двигателя и начали сбрасывать топливо, чтобы избежать пожара. После этого опытный образец самолета упал.

Сообщается также, что самолет вылетел из Жуковского сегодня в 10:35 по московскому времени. Воздушное судно принадлежит ПАО «Ил». Правый двигатель опытного образца транспортника загорелся при заходе на второй круг над парком «Патриот». В настоящее время пожарные продолжают тушение самолета, в нем горит керосин.

Как сообщал сайт kp.ru, в результате крушения самолета Ил-112В под Москвой погибли опытные летчики: герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.