Александр Градский возвращается в "Голос": За годы без телепроекта доходы мэтра упали в шесть раз

Александр Градский на съемках телешоу "Голос". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В юбилейном сезоне "Голоса", который стартует в сентябре, создатели уважили старожил шоу, вернув в честь десятого выхода в эфир "золотой состав" наставников. Жать на красные кнопки, как и в первые годы, будут Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин и - аплодисменты! - легенда шоу Александр Градский. За кулисами его не зря прозвали великим и ужасным. Состязаться с 71-летним мэтром - абсолютно бесполезное занятие: все четыре сезона "Голоса" (с первого по третий плюс шестой), в которых присутствовал Александр Борисович, выигрывали именно его подопечные. Повторить успех Градского так никто и не смог: он - беспрецедентный четырехкратный победитель шоу.

Последний раз музыкант появлялся на телеэкранах в 2017 году, и с тех пор создатели как только не экспериментировали: приглашали Басту, Шнурова, Лорак, Сюткина... Но и Градский без дела не сидел. Как известно, у артиста есть музыкальный театр "Градский Холл", куда телепроект стабильно поставлял новые дарования. Многие думают, что "детище" у мэтра в собственности, как, например, у Кадышевой - "Золотое кольцо". Но это не так: именитый артист лишь возглавляет госучреждение. А значит, как и все руководители московских учреждений культуры, ежегодно отчитывается о доходах. Сайт kp.ru изучил декларации Александра Градского, и как выяснилось, после "Голоса" его заработки упали почти в шесть (!) раз.

Так, в 2018 году Александр Борисович заработал 16,7 млн рублей, годом спустя его доход составил 13,5 миллиона. В коронакризисный 2020-й Градский задекларировал всего 4,2 млн. Для сравнения: в 2017 году, когда наставник принимал участие в телепроекте, его годовой заработок перевалил за 25 миллионов.

Кроме того, в последние годы музыканту пришлось продать две машины: "Тойоту" и "Шевроле". В остальном имущество звезды осталось прежним: квартира на 172 "квадрата", три автомобиля - "Линкольн", "Мерседес" и "Лексус", а кроме того, 9 земельных участков, 2 жилых дома площадью более 1 000 квадратных метров каждый, нежилая постройка плюс еще три объекта, обозначенных, как "часть здания". Несовершеннолетним детям артиста - шестилетнему Саше и двухлетнему Ивану принадлежат одинаковые квартиры по 47,8 "квадратов". А вот молодая красавица-жена Марина Коташенко, с которой мэтр живет с 2003 года, в декларации не указана: штампы в паспорте пара так и не поставила.

Александр Градский с супругой Мариной Коташенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

НУ И НУ!

Градский выложил мрамором вольеры для собак

О богатствах Александра Градского давно слагают легенды. Говорят, подмосковный особняк певца настолько роскошен, что увидев его впервые, Никита Михалков воскликнул: "Я опасался - начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!". На участке в 35 соток, кроме хозяйского дома, находится гостевой дом в японском стиле, расположенный у красивого пруда. По словам бывшего соседа по поселку Евгения Додолева, особняк мэтра похож на главный корпус Центральной клинической больницы. И даже вольеры для собак выложены мрамором.

Однако, сам Александр Борисович толстосумом себя не считает, тем более, при такой эффектной жене.

- Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я, - уверен артист.