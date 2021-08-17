Последними словами летчиков разбившегося Ил-112В были: «Берем вправо!» Справа был лес

17 августа 2021 в Подмосковье разбился самолет, который должен был в будущем стать чуть ли не самым массовым в России. Фото: uacrussia.ru

17 августа 2021 в Подмосковье разбился самолет, который должен был в будущем стать чуть ли не самым массовым в России. Самолет-трудяга. Разбираемся, что могло случиться.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Ил-112В - российский легкий самолет нового поколения. Производитель — Воронежский авиационный завод. Предназначен для замены самолётов Ан-24 и Ан-26.

Планируется выпуск модификации для военно-транспортной авиации.

Первый полет Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года.

Он продлился 45 минут и успешно приземлился. Экипажем, как в день августовской трагедии, командовал лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Фото: uacrussia.ru

ТРУДНОСТИ РОДОВ

После первого испытательного полёта в 2019 году в СМИ появилась информация, что прототип самолёта не соответствует требованиям технического задания — он имеет превышение веса на две тонны. Из-за этого без дополнительных доработок может значительно снизиться либо грузоподъёмность, либо дальность полёта. По мнению некоторых критиков самолёт имеет множество дефектов, о которых, впрочем, было известно ещё до первого полёта; при этом сама фирма Ильюшина заявила, что данные недостатки являются обычными для самолётов в начале испытаний и будут устранены. Что и пытались делать.

Сроки второго полёта неоднократно переносились. Он состоялся спустя почти два года после первого - 30 марта 2021 года.

Полёт продолжался около 30 минут и прошёл в штатном режиме.

13 августа 2021 года первый образец военно-транспортного самолета Ил-112В совершил перелёт из Воронежа в подмосковный Жуковский для участия в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». А 17 августа 2021 года, при заходе на посадку в аэропорту Кубинка, самолёт Ил-112В разбился. Командиром экипажа (как и во время первого полета) был летчик-испытатель Герой России Николай Куимов.

Самолет загорелся во время испытательного полета Фото: ТАСС

ВЕРСИИ

Предварительной причиной крушения Ил-112В стал отказ двигателя. Момент авиакатастрофы сняли очевидцы. На кадрах видно, как во время полета загорелся правый двигатель. После чего самолет перевернулся «брюхом кверху» и рухнул в лесной массив между Кубинкой и Никольским озером. Экипаж сделал все, чтобы увести самолет дальше от жилых домов. Неподалеку от места крушения — населенный пункт: очевидцы сообщали, что было заметно, как самолет уводили от домов в сторону леса. Уже просочилось: вроде последние слова, которые услышала «земля» с борта Ил-112В во время катастрофы - «Берем вправо!». Справа был лес...

А катапультироваться летчики не могли, так как такой функции в транспортных самолетах просто нет. Из них эвакуируются только на парашютах. Но самолет в момент крушения опустился так низко, что выпрыгнуть на парашюте было невозможно.

Основная версия уже обнародована, - трагедия случилась из-за возгорания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ (разработан петербургской компанией «ОДК-Климов»). Как теперь выясняется, он давал сбои еще на этапе испытаний. Он ныне «главный подозреваемый». Еще одну версию - «ошибка пилотирования» сослуживцы летчиков-испытателей категорически отрицают.

Машина упала и взорвалась в лесу Фото: ТАСС

Лётно-технические характеристики Ил-112В

- грузоподъёмность: 5 т (максимальная загрузка)

- длина: 24,15 м

- размах крыла: 27,15 м

- высота: 8,89 м

- макс. взлётная масса: 21 т

- двигатели — два ТВ7-117СТ (мощность каждого - 310 л.с.)

- максимальная скорость: 550 км/ч

- дальность полета - 1200 км

- потолок - до 7600 м

-длина разбега - 870 м

Экипаж разбившегося самолета. Фото: uacrussia.ru

Экипаж

Разбившимся в Подмосковье опытным образцом Ил-112В управлял опытнейших экипаж . Командир - пилот Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Эта слаженная команда трех летчиков регулярно испытывала новейшие разработки российских самолетов.

Что известно об этих пилотах?

КОМАНДИР

Николай Куимов родился в 1957 году в Подольске.

Окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени М. М. Расковой. В 1989 году Куимов окончил Центр подготовки лётчиков-испытателей Государственного лётно-испытательного центра имени Чкалова. С начала 1990-х годов был лётчиком-испытателем ОКБ имени Ильюшина.

Участвовал в испытаниях самолетов «Ил-96-300ПУ» и «Ил-76МФ». Также принимал активное участие в испытаниях «Ил-114-100». В общей сложности Куимов освоил более 35 типов самолётов. 30 марта 2019 года командовал экипажем, который провёл первый испытательный полёт опытного образца российского лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. 16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском Куимов, командуя экипажем, совершил первый полёт на новом пассажирском региональном турбовинтовом самолёте Ил-114-300. Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации (2003). Также награждён рядом медалей[2]. Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года за «мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники» Николай Куимов был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Летчик-испытатель

Летчик-испытатель Дмитрий Комаров родился в 1969 году. Служил в армии.

Окончил Качинское высшее военное училище летчиков.

Комаров служил в строевых частях ВВС и, как Куимов, был летчиком-испытателем в «Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина». Он проводил испытания самолетов Ил-76ТД-90ВД, Ил-114-300 и участвовал в испытаниях Ил-103, Ил-114, Ил-76МД-М.

В 2011 году Комаров стал заслуженным летчиком-испытателем, а в 2018-м его наградили орденом Мужества.

Бортинженер

О бортинженере Николае Хлудееве известно не так много. Он родился в 1965 году и проживал в Звездном Городке. Хлудеев участвовал в международных авиасалонах, в частности, МАКС.

У него остался сын Роман, который рассказал, что всегда будет восхищаться отцом.

«Очень хотелось пойти по стопам отца, но время упущено. Сейчас уже другая работа, другие интересы. Но я все равно мальчик, который влюблен в небо благодаря отцу», — добавил Роман Хлудеев. И добавил, что отец много рассказывал ему про самолеты, но не брал его в полет.

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- Эти люди — цвет нашей авиации. Такого класса летчик-испытатель — это на вес золота. Такие летчики, если бы все исправно работало, справились бы. Но тут была полная безысходность….