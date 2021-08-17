Крушение самолёта Ил-112В под Москвой 17 августа 2021: Главное

Опытный образец самолета Ил-112В потерпел крушение под Москвой. Фото: официальный сайт ОАК

Единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В сегодня потерпел крушение около Кубинки. Сайт kp.ru рассказывает главное о крушении самолёта Ил-112В под Москвой, которое произошло 17 августа 2021 года.

- Воздушное судно упало при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка в 1,5 километра от полосы рядом с большим Никольским прудом.

- Перед крушением правый двигатель самолета загорелся, после чего тот накренился на правый борт и упал. В результате судно полностью сгорело. Экипаж самолета во время полета подал сигнал тревоги и начал сбрасывать топливо, пытаясь избежать пожара.

- На борту находились три опытных лётчика: командир экипажа, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Никто из них не выжил.

- Официально причина случившегося пока что неизвестна, основная версия трагедии – техническая неисправность.

- В сети опубликовали кадры происшествия, а также видео с места падения самолета. На кадрах видно, как правый двигатель воздушного судна воспламеняется во время полета.

- Ил-112В — легкий турбовинтовой военно-транспортный самолет, который разрабатывается для замены советских Ан-24 и Ан-26. Изначально он проектировался как пассажирский, позднее началось создание военной версии. Его первый полет прошел 30 марта 2019 года. Испытания изначально шли тяжело: сообщалось, в частности, что самолет получился слишком тяжелым. 13 августа текущего года летный образец судна прибыл из Воронежа в Подмосковье для подготовки к участию в международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

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