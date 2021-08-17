Вопрос дня: Как аукнутся афганские события в мире и у нас? Боевики, пришедшие на смену американским солдатам, быстро захватили всю страну и теперь устанавливают свои порядки.РИА Новости

Cемен БАГДАСАРОВ, политолог:

- Талибы готовы улучшать отношения с Россией. Для нас есть два вопроса: как они будут бороться с наркотрафиком и не втянут ли они нас во внутриафганские разборки на границах с Таджикистаном и Узбекистаном. А сейчас надо бы отправить срочно в Кабул десяток самолетов с гуманитаркой.

Андрей БАКЛАНОВ, зампредседателя Совета Ассоциации российских дипломатов:

- «Талибан» легко выиграл бой за столицу и ряд городов, но на погранпереходах ситуация гораздо сложнее, чем нам рассказывают. На севере Афгана численность игиловцев* достигает 6 тысяч человек - это серьезная сила, вражеская и нам, и талибам. Главная опасность для нас - это продолжение нестабильности на территории Афганистана.

Лев КОРОЛЬКОВ, полковник СВР в отставке:

- Эти события поставили на уши три центра силы - Россию, Китай и США. В геополитике происходит перестановка. Для нас это головная боль - в число беженцев из Афганистана будут внедряться эмиссары и талибов, и игиловцев. Но при этом мы все равно станем с талибами торговать.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, бывший заместитель генсека ООН:

- Афганистан для США - второстепенная проблема, а для России с Китаем сейчас - главная. То есть американцы насолили одновременно своим двум основным геополитическим соперникам. На безопасности самих США афганская дестабилизация не отражается практически никак. Они ведут большую игру. И непонятно еще, куда США в этой ситуации будут толкать Индию. А также Душанбе и Ташкент, которым Вашингтон даст деньги на содержание лагерей беженцев.

Сергей ГОНЧАРОВ, ветеран «Альфы»:

- Талибы - это воины, а армия, которую готовили американцы, не выдержала и первого натиска. Если Россия договорится с талибами, мы получим нормальную ситуацию в своем южном подбрюшье, а не договоримся - получим большую угрозу. Нас талибы не любили, но уважали, а американцев они ненавидят и не уважают.

*Организация, запрещенная в России.