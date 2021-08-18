В Нью-Йорке стали платить молодым преступникам $1000 в месяц

Идея поощрять молодых гангстеров немалой суммой за хорошее поведение пришла в голову мэру города Фото: EAST NEWS

Запущенная в Нью-Йорке программа, в рамках которой молодые люди, имевшие или имеющие серьезные проблемы с законом, стали получать $1000 в месяц из госказны, подверглась критике. Некоторые даже назвали ее безумной.

Идея поощрять молодых гангстеров немалой суммой за хорошее поведение пришла в голову мэру города Биллу ди Блазио, передает Fox News.

Пока она тестируется в пяти полицейских участках – по одному на каждый боро Нью-Йорка. И уже обошлась городу в 1 миллион долларов.

Городской голова заявил, что модель является прогрессивной и «гарантирует для будущих поколений более безопасный город».

Но далеко не все в восторге от этой идеи. В первую очередь, из-за того, что кроме собственно выплат она не предусматривает никаких других элементов реабилитации молодых преступников и правонарушителей, многие из которых продолжают оставаться членами банд или находиться в контакте со старшими «наставниками».

Попытка купить законопослушание не является нью-йоркским ноу-хау. Ее уже пытались использовать в Техасе и Калифорнии.

В калифорнийском Ричмонде, где такая программа была запущена раньше всех, согласно статданным, в период с 2010 по 2017 годы количество преступлений, связанных с применением оружия, снизилось на 66%. Однако, затем кривая таких преступлений резко пошла вверх.

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