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В мире18 августа 2021 8:13

В Израиле суд оставил без денег не знавшую о гомосексуальности супруга женщину

Судьи решили, что даже самые пикантные детали семейных дрязг не являются основанием для выплат
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Иск своему бывшему супругу вчинила молодая девушка, нашедшая себе жениха

Иск своему бывшему супругу вчинила молодая девушка, нашедшая себе жениха

Фото: REUTERS

Эта судебная тяжба много лет будоражила умы израильских адвокатов и простых обывателей: всем было интересно – что в итоге решит Высший суд справедливости страны.

Иск своему бывшему супругу вчинила молодая девушка, нашедшая себе жениха. И он, и невеста принадлежат к религиозному сектору.

По уши влюбившись друг в друга, они сочетались законным браком, стали родителями троих детей, но через несколько лет подали на развод.

Причиной расставания стали измены молодого человека с другими мужчинами, передает 9tv.co.il.

Вместе с заявлением на развод жена и теща подали против бывшего главы семьи еще один иск – с требованием возмещения материального ущерба, оценив таковой в 5 млн. шекелей (более 113 млн. рублей).

В эту сумму вошли расходы на организацию и проведение свадебного торжества, стоимость психологических консультаций, а также неполученная прибыль от того, что женщина не смогла реализовать свой творческий потенциал, поскольку сидела дома с детьми, пока муж, по ее словам, крутил шуры-муры с другими мужчинами.

В свою защиту бывший супруг заявил, что гомосексуалом никогда до брака не был, и подобного рода наклонности развились у него лишь после женитьбы.

Суды различных инстанций подтвердили законность развода, а вот иск о выплате компенсации отвергали, отмечая, что семейные дрязги, пусть даже самые пикантные, не могут служить поводом для материальных претензий. Один из судей отдельно указал в своем решении, что на свете бывает масса семейных обманов, и если начинать рассматривать таковые, то суды начнут вторгаться в несвойственные им области. И даже привел пример: положена ли компенсация жениху, вступившему в брак с невестой, уверявшей до свадьбы о том, что она является девственницей, а на деле таковой не оказалась. И вообще, отметил судья, гомосексуализм по современным критериям не может считаться изъяном, так что попытки получить за него материальную компенсацию являются бесполезными.

Но не сдавалась разъяренная теща, заставившая дочь подать иск в самую высшую судебную инстанцию страны. Дело обрастало бумагами и, наконец, было рассмотрено. Судьи единогласно постановили, что ни у женихов, ни у невест нет юридической обязанности рассказывать друг другу перед свадьбой или после нее о своей сексуальной ориентации. И, соответственно, бывшим женам мужчин - тайных гомосексуалистов каких-либо компенсаций, кроме алиментов, не положено.

Судебные репортеры попытались успокоить подательницу иска: если она, ничего не подозревая, родила от бывшего мужа троих детей, то, вполне возможно, мужчина – «не окончательный гомосексуалист».

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