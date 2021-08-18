Розыгрыш 100 тысяч рублей за прививку в России: как получить приз за вакцинацию от коронавируса с 1 сентября 2021

Лотерея, безусловно, подтолкнет людей к тому, чтобы сделать прививку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России готовится новая волна вразумления граждан, которые по каким-то причинам еще не сделали (поставили, как говорят специалисты) прививку от ковида. Вразумлять будут пряником. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о розыгрыше 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса в России с 1 сентября 2021.

«Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей.», - сообщает сайт правительства РФ. Лотерея будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Участвовать в ней смогут все, кто сделал прививку к моменту проведения розыгрыша — хоть прямо накануне, хоть в прошлом году.

- Лотерея, безусловно, подтолкнет людей к тому, чтобы сделать прививку, - сказала в беседе с kp.ru психолог, директор Центра системной семейной терапии Инна Хамитова. - Сто тысяч это для очень большого количества граждан реально большие деньги, и в надежде получить их многие пойдут и сделают прививку.

По словам специалиста, среди ее пациентов есть немало тех, у кого психологические проблемы связаны с ковидом.

- Люди находятся в состоянии депрессии из-за потери близких, умерших от ковида, есть и те, кто сам переболел и сейчас переживает постковидный синдром — стресс от пережитых страданий, от того, что они видели и пережили, - рассказала Хамитова. - И бывает, приходится слышать такие слова: «Ну почему я не уговорил ее (или его) сделать прививку?!» Или жалеют, что сами не вакцинировались. Я, кстати, прививку сделала еще в декабре прошлого года и недавно ревакцинировалась.

Для участия в лотерее не нужно покупать лотерейный билет либо куда-то записываться. Нужно только убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), туда вносятся те, кто получил уже обе дозы. Компьютер сам выберет победителей на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Будет проведено два розыгрыша. Результаты опубликуют на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф., а также в СМИ. Информация о призе будет доступна и в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг. Кроме того, победителю будет направлено и push-уведомление.

Для получения выигрыша необходимо не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о выигрыше указать в личном кабинете на ЕПГУ номер своей банковской карты МИР. «После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя.», - говорится в сообщении на правительственном сайте.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких», – приводит правительственный сайт слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак».

СПРАВКА «КП»

На 18 августа в России полностью привито 33 167 259 чел., это 22,7% населения. 127 193 чел. Прошли ревакцинацию. Хотя бы одну прививку поставили 41 258 604 чел. (28.2% населения).

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