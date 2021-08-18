Душу из вас вынут: Скоро в школу - проснулись родительские чаты

Накануне 1 сентября ожили родительские чаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну все, началось! Ожили родительские чаты. Дали б ещё хоть пару недель пожить в нормальном мире без обсуждений всякой ерунды, так нет же. «Какие цветочки понесём учителю 1 сентября - гладиолусы или что? Какого цвета? Давайте голосовать!». «А сколько человек из нашего класса ушло? Куда? Почему?» «Сколько придёт новеньких?» Вкрадчиво так, по чуть-чуть вбрасывают гиперактивные мамы школяров темы для обсуждения- разминаются.

Потом засыплет по самые уши. «Что задали? А как решать? А слышали, наркотики возле школы шпана продаёт? А пусть мальчики девочек не обижают. А девочки - сами хороши. Ваш Вася, ваша Дуся… Вера Ивановна сказала то, Вера Ивановна сказала се...»

Боже, скоро в школу. Еще год зачем-то учиться вместе с ребёнком. Вариться в гуще школьных событий, в которые настойчиво втягивают родительские чаты. Зачем? Одна мамаша сказала: чтобы быть всегда курсе. Ну не знаю.

Мои дорогие родители, например, периодически умудрялись забывать, в каком классе я учусь - настолько этот процесс шёл параллельно их ежедневным заботам. Ходит дочка в школу, хорошие оценки таскает, домашние задания какие-то там делает, ну и молодец. Вовлеченности с их стороны - ноль. И это для советской школы было нормально. Мухи отдельно - котлеты отдельно. Чрезмерно активным мамашкам, у которых свербило, дозволялось сублимировать в родительском комитете, несколько раз в год организовывая праздники.

Вспоминаю те времена с тоской. Сейчас и захочешь предоставить ребёнка самому себе - пользователи чатов всю душу вытрясут. «Проголосуем за это. Что вы скажете про то?». Да все равно мне, какого цвета будут шторы в классе моего сына! И ему, кстати, тоже. Просто скажите, сколько перечислить, и давайте разойдёмся каждый по своим делам. Но так не получится. Сформировалась привычка и новая реальность, где родители - активные посредники между учителями и собственными детьми.

Новое - и явно лишнее - звено в школьном образовании. Посредники и надзиратели. Они словно следят за тем, хорошо ли учат их дитяток. И не откуда-то из-за угла, а прямо из класса, удобно рассевшись за партами. Многие учителя воют: быть подотчетными мамашам своих учеников 24 часа в сутки - удовольствие ниже среднего. А с другой стороны, школа сама впустила их поиграть на своём поле, разделив ответственность за образование подрастающего поколения. Выучите с ребёнком тему, помогите дочери разобраться, ваш сын не знает таблицы умножения - примите меры, следите, читайте, проверяйте! Потому что учителю некогда: у него план и вал отчётности по предоставлению образовательных услуг. Разжевывание материала в их список не входит.

Современные мамы и папы включились в процесс - не отключишь. Это прошлые поколения ничего не слышали об осознанном родительстве - психологов раньше никто не слушал, «интернетов не было», а сейчас: как говорится все по уму, по науке, по дзену. И вот уже дети не знают, что можно позвонить однокласснику и спросить домашку. Зато родительские чаты множатся дурацкими уведомлениями. И почему от них никто не откажется? Помолчали лето и хватит. Скоро в школу. Всем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тетради заморские, форма нетипичная»: что к школе можно закупить в интернете, а с чем лучше не рисковать

Поколение Z требует у родителей школьную форму и канцтовары с АлиЭкспресс, однако педагоги и психологи предупреждают: не все так просто (подробно)

Выбьют деньги ногами, а несогласных перебанят: Родители разворачивают бои за школьные сборы "на шторы"

Ребенка, мать которого отказалась покупать учительнице золотые сережки, обижали в школе: департамент образования заставил преподавательницу вернуть дорогой подарок родительскому комитету (подробно)