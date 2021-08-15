Надо ли скидываться на шторы

Чат сегодня – это постоянное производственное совещание Фото: Shutterstock

Газета «Блокнот» напечатала душеспасительную историю.

В минувшем, 2020-2021 учебном году родители 4-го класса волгоградской школы N55 «Долина знаний» решили поздравить своего первого учителя с окончанием начальной школы: подарить ей на выпускной 15 тысяч рублей, букет и золотые сережки.

Бурно обсуждали подарок в родительском чате: все, у кого есть дети-школьники, знают, как это происходит: «А, может, лучше карточку?», «Давайте сертификат в салон красоты!», «А почему так много, уже на шторы собирали!», - и далее сто пятьдесят сообщений от восьмидесяти родителей сорока учащихся.

А сто пятьдесят первым комментарием было: «Я против, сколько можно, мы скидываться не будем», - от одной измученной бесплатным обучением мамы.

Слабоумие и отвага…

Нет, все понятно. На дворе не 90-е: ни шторы, ни памперсы в помощь подшефному дому престарелых (бывают у РОНО подобные заскоки) родители нести в школу не обязаны, и точно не обязаны устраивать в государственном образовательном учреждении праздники (как правило, сами рвутся, украшают класс шариками, организуют экскурсии, колхоз – дело добровольное).

Но если траты негласно спущены «сверху», то идти против коллектива опасно, ведь нужную сумму «раскидывают» на оставшихся…

Моя знакомая журналистка в такой ситуации холодно проинформировала чат, что готова позвонить министру образования и закрыть вопрос со школьной гигиеной навсегда (в ее случае собирали на мыло и туалетную бумагу) – знакомую тут же обозвали стукачкой и забанили.

И эту волгоградскую мамочку - тоже забанили.

Но это еще не конец.

Ребенка стали травить в школе. Подробности не раскрываются, но можно предположить самое простое: чат сегодня – это постоянное производственное совещание: «Как делать домашку? Устно? Письменно? В какой тетрадке?», поиск пропавшей тетрадки: «Мы Сидоров Артем! Сегодня по ошибке принесли домой учебник Сидоркиной Лизы! Завтра вернем!», срочные объявления о том, что завтра к восьми необходимо прийти в парадной форме, с лыжами, без лыж и пройти тест по ссылке.

Ты не в тусовке? Ну, извини.

Завтра твой ребенок огребет за то, что не к восьми, не в той тетрадке и без лыж.

Лично связываться с учительницей ежедневно мамочка-отщепенец не может, родительские чаты для того и придуманы, чтобы задерганного педагога дергали не сорок человек, а один, который аккумулирует все запросы. По идее, та же самая информация дается детям в школе, но… младшеклассники такие беззаботные: в одно ухо влетело, в другое вылетело, плюс случаются форс-мажоры: «Руководитель кружка робототехники извещает, что заболела, занятия не будет! Поэтому завтра чаепитие, и все приносят торт!»

Ребенка начинают ругать: «Почему все знали, а ты не знал?», мамочка вызверяется, вот и конфликт.

Заметьте, я не пишу, что ученику занижали оценки и ставили два за правильный ответ, я верю, что таких дураков в преподавательском составе нет. Опытный педагог и без того может сделать ребенка козлом отпущения: «А Сидоров у нас, как всегда не готов», - и вот уже «правильные» дети смотрят на товарища, как на умственно отсталого…

Мамочка «отсталого» «козла», однако же, не спасовала и пожаловалась в общественное движение Волгоградской области «Комитет по борьбе с коррупцией», и приложила скрины сборов. 3 августа глава комитета Роман Пронин позвонил в областной департамент образования, фрагмент записи разговора опубликован в СМИ:

- У меня вопрос по 55-й школе Советского района: необоснованные сборы денежных средств родительским комитетом в принудительно-добровольном порядке. Как это обычно бывает. Но согласно Гражданскому кодексу подарок более 3 тысяч рублей запрещен… началась дискриминация ребенка, так как эти родители не хотят сдавать средства…

Официально, судя по записи, борца с коррупцией отбрили: «Вы не родитель, законный представитель ребенка, поэтому мы с вами работать не будем», «Матери необходимо обратиться к директору образовательной организации, эти вопросы решаемы», и, наконец: «Так как ребенок уже перешел в 5-й класс, данный учитель начальной школы к нему отношения уже не имеет».

Как говорится, спасибо за информацию.

Зато неофициально…

- Добрый вечер, уважаемые родители! – уже 7 августа объявилась та самая учительница началки в том самом чате. – Сегодня распаковала ваш подарок, который вы мне подарили на выпускной, и обнаружила конверт. Мне, конечно, очень приятно, что вы оценили мой труд, но я принять денежный подарок я не могу. Поэтому все возвращаю родительскому комитету.

И этим же вечером сделала перевод на карту.

Выводов из истории будет несколько. Я строго «за» подарки учителям, безмерно уважаю педагогов, которые бьются с моими сыновьями, и хочу радовать их всегда. Например, выступаю против акции, призывающей 1 сентября вместо цветов учителю переводить деньги в хоспис: нет уж! Вы как хотите, а я пойду поздравлять Марь Иванну…

Но принуждать к благодарности нельзя. Если человек не в восторге от учительницы, не хочет сдавать «этой мымре на золотые сережки» или просто стесняется сказать, что у него в кошельке триста рублей на хлеб, то подвергать его обструкции – свинство. Многие мамы отказываются сдавать на «обязаловку», но с удовольствием поздравляют от себя: пекут своими руками пирог. Это раз.

Активистки, поставившие целью поздравить учителя именно конвертом, выбить крупную сумму ногами, а несогласных перебанить, сами подставляют педагога. Обиженная мама могла не идти кружным путем, а прямо написать в департамент образования: все жалобы сейчас тщательно проверяются, учителей дерут, как сидоровых коз, подарок всего в 3 тысячи рублей является поводом для уголовного дела о взятке, а директора школ ой, как не любят проблемных подчиненных. «Пишите по-собственному», - вот и весь сказ.

И, наконец, последнее. Теперь точно доказано, что не сдавать на шторы – можно. Любые поборы, под любым предлогом: «Это же просто благодарность педагогу!», несмотря на любые намеки -есть школы, в которых родительские комитеты собирают не только классному руководителю, но и директору, и не по доброй воле, - можно смело слать в пятую точку.

Да, ребенка могут начать притеснять. А могут и не начать: в другой упомянутой мною истории с туалетной бумагой все обошлось хорошо, учителя, похоже, даже не знали о бурлении родительского недовольства.

Ну, а еще одну мою подружку даже из чата не удалили. Она твердо сказала: «Скидываться не буду, поздравлю сама». И принесла учительнице обычный букет цветов.

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