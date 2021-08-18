На Москву надвигается двухдневный шторм с градом и ливнем

В Москву идет сильный ливень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О надвигающейся непогоде в столице 18 августа предупредили сотрудники МЧС. В ближайшие часы в Москве начнется сильный ливень.

- По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, с 16.00 18 августа до 10.00 19 августа ожидается очень сильный дождь, гроза, - сообщили в ГУ МЧС по Москве.

В связи с опасными метеорологическими явлениями, спасатели просят воздержаться от прогулок в парках и лесных зонах Москвы, не укрываться от непогоды под деревьями и обходить стороной рекламные конструкции. Автомобилистам советуют снизить скорость.

- Гроза, дождь, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду – то, что нас ожидает в ближайшие часы. Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей, - написал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Синоптики тоже говорят, что сильный ветер очень опасен в условиях городской застройки.

- К Москве фронт подойдет во второй половине дня, так что воздух в столице еще успеет прогреться до +30 градусов. Но ближе к вечеру мегаполис накроют грозовые тучи, - рассказали в метеобюро «Фобос».

По прогнозам синоптиков, шторм будет продолжаться два дня, и за это время в городе может вылиться до 40% месячной нормы осадков. После дождей заметно снизится температура – до +22…+25 градусов.

Какая погода ждет москвичей в выходные?

Еще в четверг и пятницу будет по-летнему тепло - днем погода будет около +22… +24 градусов. В пятницу в столице осадков уже не ожидается, но ночью будет резкое похолодание до +11 градусов.

- В выходные дни москвичи уже не смогут позагорать, потому что нужно будет искать зонтики и прятаться от дождя. Облаков и дождей станет больше. В субботу днем ожидается около +20…+25 градусов, а в воскресенье - не выше +18…+23 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».