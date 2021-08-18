Тишковец предупредил москвичей о ливне с грозой и шквалистым ветром 18 августа 2021

Москвичей предупредили о ливне с грозой и шквалистым ветром 18 августа 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 18 августа, в Москву придет холодный атмосферный фронт, который принесет ливневые дожди. Об этом сообщил ведущий ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Осадки ожидаются в столице во второй половине дня примерно после 15:00. Пройдут интенсивные ливневые дожди с грозами, местами с градом и шквалистым ветром. Воздух в Москве успеет прогреться до 28-20 градусов, в Московской области – до 26-31 градуса, рассказал синоптик в Instagram.

Как писал сайт kp.ru, накануне Тишковец предупредил о том, что атмосфера в Центральной России в среду, 18 августа может «выстрелить». По его словам, в столице буквально за час может пролиться до 18-19 миллиметров осадков или почти два ведра дождевой воды на один квадратный метр.

Ранее синоптики Гисметео сообщили, что уже через неделю в европейских регионах России начнет холодать. Наступление осени будет ощущаться даже раньше календарного срока.