Комплимент с подтекстом: Мишустин заступился за русский язык в Казахстане

Казахстан, Нур-Султан. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время российско-казахстанских переговоров. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В среду Михаил Мишустин прилетел с рабочим визитом в столицу Казахстана Нур-Султан. На переговорах премьеру предстояло обсудить экономическое сотрудничество двух стран и совместные меры по борьбе с коронавирусом.

У трапа Мишустина встречал его казахский коллега Аскар Мамин. Переговоры казахи решили провести в международном финансовом центре «Астана». Зная, что Мишустин любит и активно продвигает цифровые технологии, Аскар Мамин показал ему центр управления офиса цифрового правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин (слева направо на первом плане) во время презентации деятельности Международного финансового центра "Астана". Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Затем премьеры отправились на переговоры. Россия - главный торговый партнер Казахстана. В прошлом году на фоне пандемии объемы торговли между двумя странами снизились, но уже в первой половине 2021 года рост составил 34%. Российский экспорт увеличился на 26%, импорт из Казахстана - на 52%. Торговля идет по таким направлениям, как машиностроение, металлообработка, фармацевтика, нефтехимия и сельское хозяйство.

В Казахстане реализуется более 50 крупных инвестиционных проектов с российским участием. Начато сооружение заводов по производству компонентов для «Камаза». «Русская медная компания» запустила строительство подземного рудника на крупнейшем медно-колчеданном месторождении Казахстана «50 лет Октября».

Россия и Казахстан совместно разрабатывают месторождения газа, занимаются его переработкой и поставками в третьи страны. Через Казахстан идет транзит российской нефти в Китай, а казахстанской нефти - через Россию в Европу.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин (справа) во время российско-казахстанских переговоров. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Мы очень дорожим дружбой и братскими, союзническими отношениями с нашими казахстанскими партнерами и искренне заинтересованы вывести наше сотрудничество еще на более высокий уровень, - сказал Мишустин Мамину.

Перспективными направлениями для увеличения объемов торговли Мишустин назвал горнодобывающую промышленность, энергетику, включая возобновляемые источники энергии, мирный атом, информационно-коммуникационные технологии.

По итогам переговоров делегации подписали документы о сотрудничестве в горнодобывающей и химической промышленности, железнодорожных перевозках и совместных исследованиях.

Россия также помогает Казахстану бороться с коронавирусом: поставляет средства индивидуальной защиты, тесты и вакцины. При участии российских специалистов на площадке Карагандинского фармацевтического комплекса в Казахстане запущено производство вакцины «Спутник V». На этом предприятии уже произведено более пяти миллионов доз вакцины.

- Уверен, что массовая иммунизация населения позволит защитить здоровье людей и наконец справиться с коронавирусной инфекцией в наших странах, - сказал Мишустин.

Во время общения с Маминым Мишустин отдельно остановился на вопросах русского языка.

- Хотел бы вас и все руководство Казахстана поблагодарить за внимательное отношение к русскому языку. Русский язык в Казахстане имеет статус официального и является ключевым инструментом межгосударственного и межнационального общения, способствует укреплению наших многоплановых связей, - заметил премьер.

Слова эти были сказаны с явным подтекстом. В последнее время проблемы русского языка в Казахстане обострились, и это несмотря на то, что русским свободно владеет 51 процент жителей страны. По плану властей к 2023 году все школьники должны будут обучаться на казахском. Кроме того, к этому же сроку должна завершиться латинизация казахского языка. Отказаться от кириллицы решили еще в 2017 году. В 2018-м утвердили новый алфавит. Усилившие свои позиции во власти националисты и вовсе требуют лишить русский язык официального статуса.

Пообщаться с российским премьером пожелало все высшее руководство Казахстана. В четверг Мишустин встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и первым главой государства, Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым. После этого премьер вылетит в Киргизию, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

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