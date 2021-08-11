Что за «языковые патрули» в Казахстане?

Некие активисты ходят по казахстанским городам и заставляют русских говорить на государственной казахской «мове»

В Казахстане появились «языковые патрули». Некие активисты ходят по казахстанским городам и заставляют русских говорить на государственной казахской «мове». Появились и ролики, где русские извиняются на камеру за недостаточный казахстанский патриотизм, сообщает РИА Новости.

Растущий бытовой (и, к сожалению, не только) этно-национализм в Казахстане стал «известен» лишь благодаря вездесущим соцсетям. Раньше можно было годами и десятилетиями делать вид, что ничего не происходит.

А тут оказывается государственной идеологией в очередной постсовесткой стране является этно-национализм! И все прямо изумились.

Хотя, чего удивляться? Неделю назад это была Киргизия. А месяц назад стреляли в русских туристов в Абхазии.

В июле стало известно, как русского мальчика избивали в Киргизии за то, что он — русский и христианин. В разбирательства включилось Россотрудничество и сказал свое веское слово Святейший Патриарх. К слову, кроме Патриарха никто из «больших государственных людей» комментировать историю не стал. Видимо, чтобы «не разжигать».

Потом снова Киргизия, где представитель коренного населения взялся учить киргизскому языку русскую девушку в детском центре. Прокомментировал историю только председатель Госдумы Володин, но так же - никто из исполнительной власти.

Теперь вроде бы нужно лететь в Нурсултан (или Астану? Я все время путаюсь), в общем - в Целиноград и разбираться там на месте.

Только снова никто не полетит.

В декабре 2020 года МИД Казахстана очень встревожился после заявления депутата Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана — это «большой подарок со стороны России». Российского временного поверенного вызывали «на ковер» и вручали ноту. В том смысле, что «заявление депутата Госдумы наносит ущерб союзническим отношениям России и Казахстана....»

С Никоновым строго поговорили, «где надо», и внук Вячеслава Молотова раскаялся и извинился.

Оказалось, извиняться нужно не только депутатам. Извиняться под камеры приходится русским людям, которым (о Боже!) приходится каждый день доказывать свою лояльность государству-наследнику Золотой Орды и одновременно жертве (так всегда и бывает) русского колониализма.

Российская власть тридцать лет отказывается замечать, как на ее юго-восточных границах формируется и крепнет этнический национализм. Даже массовое переименование русских городов и населенных пунктов на казахский манер, которое в случае с Украиной вызвало ожесточенную телевизионную полемику, - в странах СНГ прошло совершенно незамеченным. Ведь они —как бы официальные союзники. Ну, вот — какие есть. Они у нас все такие, с особенностями. Все с обостренным чувством национального самосознания, с историческими незаживающими ранами и травмами. Поэтому, Россия нянчит своих союзников как капризных детей (давно совершеннолетних), а они время от времени плюют ей в рожу и обзывают шлюхой. А она — терпит.

Что же касается «русского вопроса» в Казахстане, который начался с националистического погрома в 1986 году, в результате которого Назарбаев и пришел к власти в Алма-Ате, логика казахских элит — очень простая: когда из городов и поселков Южной Сибири уедут последние русские, эта земля и превратится, действительно, в Северный Казахстан.