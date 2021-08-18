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В мире18 августа 2021 19:46

Ждет ли Россию наплыв тысяч неграмотных беженцев из Афганистана

Среди потенциальных мигрантов и те, кто учился в СССР, но большинство из них безграмотные
Мария БЕРК
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Афганцы пытаются просочиться на территорию аэропорта Кабула ради шанса покинуть страну, захваченную террористами.

Афганцы пытаются просочиться на территорию аэропорта Кабула ради шанса покинуть страну, захваченную террористами.

Фото: REUTERS

Центр диаспор Афганистана в России рассматривает возможность обратиться к российскому правительству и президенту с просьбой провести эвакуацию мирных жителей, желающих эмигрировать в Россию. Об этом «КП» рассказал президент организации Гулам Мохаммад Джалал. Это может произойти в случае, если будет значительное число обращений от жителей Афганистана.

- На сегодняшний день у местного населения фактически нет возможности покинуть страну. Аэропорт не работает, гражданские рейсы отменены, - говорит Гулам Мохаммад Джалал. - Возможно, сейчас стоит задуматься не об эвакуации людей, а об их спасении - в Афганистане гуманитарная катастрофа. В Кабуле оказались брошены тысячи женщин, детей и стариков, которым буквально нечего есть. В городе не хватает продуктов. Мировое сообщество должно оказать помощь нуждающимся.

Руководитель афганской диаспоры в России Гулам Мохаммад Джалал. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Руководитель афганской диаспоры в России Гулам Мохаммад Джалал. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Вместе с тем, Джалал отметил, что число, желающих приехать в Россию довольно велико, - можно говорить о тысячах человек.

- Среди этих людей много тех, кто учился в Советском Союзе, - добавил глава российского Центра диаспор Афганистана. - Полагаю, что в случае переезда эти люди смогут найти себе место и занятие в России.

А вот ситуация с теми, кто попытается проникнуть на территорию нашей страны через Таджикистан или Узбекистан, не предопределена. Джалал соглашается, что с такими беженцами могут возникнуть сложность, поскольку большинство из них безграмотные. Однако эксперт успокаивает, напоминая, что при их Центре работают курсы русского языка и мигрантам будет оказана поддержка.

На вопрос почему часть населения хочет эмигрировать именно в Россию, Джалал напоминает о деятельности СССР в Афганистане.

- Советский Союз многое сделал для Афганистана, была налажена промышленность, построены заводы, проложены дороги. Сейчас же в стране ничего не работает, предприятия простаивают, - говорит эксперт.

Кабул без боя сдался террористам в воскресенье 15 августа.

Кабул без боя сдался террористам в воскресенье 15 августа.

Фото: REUTERS

Впрочем, Джалал подчеркивает, что миграционные настроения в стране не превалируют. «Талибан» (в РФ признан террористической организацией и запрещен) смог взять Афганистан в свои руки за считанные недели фактически без серьезных боевых столкновений. Местные жители, если не радостно, то спокойно встречали вооруженные отряды, не мешая овладевать городами.

- Люди устали от марионеточной власти. Они рады, что в стране наконец-то появится собственное независимое национальное правительство, - поясняет Джалал. - Миграционные настроения царят среди тех, кто работал на американцев, иностранные организации и компании. Речь идет о десятках тысяч человек с семьями. Они опасаются за свою жизнь. У некоторых из них были визы и иностранные паспорта, но во время эвакуации власти других государств предпочли вывести своих граждан, оставив этих людей в Афганистане.

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