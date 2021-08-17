Проверки телефонов, запрет сериалов и дефицитная паранджа: Как Афганистан живет при талибах*

Мимо боевиков "Талибана"* в Кабуле просто так не пройти – нужно показать телефон: те ищут не только доказательства контактов с властями, но и разный компромат. Фото: REUTERS

Город не узнать – талибы* не стали выжидать и принялись устанавливать новые законы сразу. В первый же день новые власти приказали замазать рекламу с женщинами с непокрытой головой – по интернету разлетелось фото, как под белой краской исчезает реклама свадебных платьев. Впрочем, рекламировать пока нечего – магазины по всему городу закрылись.

Безопасного места в городе с населением в шесть миллионов человек не найти – боевики установили блокпосты, ввели комендантский час с 21:00 и принялись обыскивать дома чиновников и офисы журналистов. Мимо повстанцев в тюрбанах не пройти – нужно показать телефон: боевики ищут не только доказательства контактов с властями, но и разный компромат – любые материалы, даже невинные сообщения в мессенджерах, которые могут показаться неисламскими, могут стоить жизни.

Отказаться от работы на новое правительство у старых чиновников не выйдет. Кабул талибы* взяли только в конце прошлой недели, а, например, Кундуз сдался 8 августа. Там уже успел появиться новый мэр, который решил сразу взяться за дела и восстановить инфраструктуру – город пострадал от бомбежек. Вот только появилась проблема с кадрами – сотрудники не вышли на работу, потому что боятся боевиков.

Талибы* попытались обзвонить муниципальных работников и вызывать на беседу. Главный аргумент звучит страшно – джихад они ведут только против «иностранных захватчиков». Мэр даже пообещал личную протекцию – поделился номером телефона, куда нужно звонить, если возникнут проблемы с боевиками. Когда и хождение по домам работников не помогло, появились объявления: тех, кто не выйдет на работу, ждет наказание. Конкретики нет, но талибы размениваться по мелочам не будут, и это известно всем.

Те, кто вернулся к работе, рассказывают о страхе:

- Мы улыбаемся им, потому что очень напуганы и не знаем, что будет дальше. Но мы очень несчастны, – поделился с журналистами The New York Times один из сотрудников городских служб Кундуза. Разумеется, только на условиях анонимности.

Пожалуй, тяжелее всего приходится женщинам. В Кабуле исчезла не только реклама с ними – жительниц города на улице тоже теперь почти не встретишь. Женщины не появляются без сопровождения мужчин, а бурка, полностью закрывающее тело и лицо одеяние, стала на вес золота. В магазинах уже дефицит – с 2001 года (тогда талибы покинули город) женщины их не надевали, а цены на имеющиеся выросли в десятки раз.

- У нас всего две паранджи на семью. И если ситуация станет хуже, нам придется одеваться в простыни и придумывать, из чего сделать шарф побольше, – рассказала одна из жительниц столицы CNN.

С 1996 по 2001 год талибы не разрешали девочкам учиться даже в школах, а женщины могли работать только дома. Фото: EAST NEWS

Таксисты отказываются возить женщин, а профессора университетов уже попрощались с ученицами – возможно, навсегда. С 1996 по 2001 год талибы не разрешали девочкам учиться даже в школах, а женщины могли работать только дома. Все это – под страхом наказания – от публичной порки до казни. Сейчас новое правительство пообещало послабления – возможно, у женщин даже есть шанс вернуться на работу (разумеется, только в некоторые профессии), а у девочек - получить образование. Правда, скорее всего имеется в виду лишь исламоведение.

Изменения коснулись и медиа – из сетки вещания исчезли все развлекательные передачи (например, турецкий сериалы). Их заменили религиозные программы. Впрочем, жителям сейчас явно не до развлечений, и на телеканалах скорее ждут выпуск новостей.

Остаться дома тоже совсем не безопасно. В одной из деревень на севере Афганистана боевики убили мать четверых детей из-за того, что ей было нечем их накормить.

- Они приходили четыре раза и требовали приготовить еду для 15 бойцов. Моя мать сказала им, что она бедная и ей просто нечего приготовить. Тогда они стали ее избивать, – рассказала 25-летняя дочь умершей, которая была свидетелем страшной сцены.

Оставив мертвую женщину, боевики кинули гранату в соседнюю комнату и скрылись.

Многие жители деревни – вдовы афганских солдат. Они зарабатывают на жизнь продажей молока:

- У нас в доме нет мужчин, и что нам делать? Мы хотим школы, клиники и свободу, как другие женщины и мужчины.

* «Талибан» - запрещенная в России террористическая группировка.

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