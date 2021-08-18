Бывший муж Пелагеи Иван Телегин официально признал внебрачного сына

Пелагея и Иван поженились в 2016 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

До брака с Пелагеей хоккеист Иван Телегин состоял в отношениях с Евгенией Ноур. Девушка спортсмена родила от него сына Марка, однако в свидетельстве о рождении ребенка Телегин как отец не значился. Звезда ледовой арены увлекся Пелагеей и оставил Евгению еще беременной. Своему первенцу Телегин практически не помогал материально, лишь иногда, по настроению присылал его маме неопределенные суммы - порядка 50 тысяч рублей раз в несколько месяцев. Евгения Ноур решила поставить вопрос о регулярной финансовой поддержке, поэтому подала в суд два иска: об установлении отцовства и на алименты.

На днях прошло первое заседание суда, на котором 29-летний Телегин добровольно признал сына. Спортсмен решил не проходить через генетический тест.

- Ответчик добровольно признал иск об отцовстве, а когда есть взаимное согласие сторон, в проведении ДНК-экспертизы нет необходимости, - рассказали «СтарХиту» в Никулинском суде Москвы.

Что касается суммы алиментов для Марка, то ее суд определит на следующем заседании. Евгения Ноур требует от экс-возлюбленного ежемесячной выплаты в размере 310 тысяч рублей.

С четырехлетней дочкой Таисией, которая родилась в его браке с 35-летней Пелагеей, Иван видится регулярно. Фото: Инстаграм.

Хоккеист практически не участвует в жизни пятилетнего сына. Он никогда не говорит о нем с журналистами и не делится снимками мальчика в соцсетях. А вот с четырехлетней дочкой Таисией, которая родилась в его браке с 35-летней Пелагеей, Иван видится регулярно. По решению суда он перечисляет бывшей жене алименты на дочку, которые составляют 25% от его дохода. Певица решила не трогать эти средства – у нее и так хватает денег на воспитание дочери. Пелагея хранит алименты в банке на счете, и по достижении совершеннолетия Таисия сможет воспользоваться этими деньгами по своему усмотрению.

Пелагея и Иван поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года в Инстаграме они объявили о расставании. Певица упомянула, что они с Иваном расстаются цивилизованно и сохраняют дружеские отношения. Документы на расторжение брака Пелагея подала только в конце мая 2020 года, и в июле суд развел супругов. В браке артистка взяла фамилию мужа и решила оставить ее и после развода.

Хоккеист и его новая возлюбленная Мария Гончар сейчас готовятся к свадьбе. Фото: Инстаграм.

Вскоре после расставания у Ивана появилась другая женщина. Хоккеист и его новая возлюбленная Мария Гончар сейчас готовятся к свадьбе. Избранница Телегина родом из Нижневартовска, она дочь состоятельных родителей.