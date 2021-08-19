Пользователи интернета нашли самую извилистую квартиру в мире

Точный адрес, по которому расположена эта квартира, не известен
Благодаря видео, снятому одним из нью-йоркских риэлторов и ставшему вирусным, квартиру, в которой всего одна спальня, определили как самую извилистую в мире.
У нее очень необычная планировка, множество поворотов, а стен в каждой комнате так много, что их не с первого раза удастся сосчитать.
Вход в жилье начинается с длинного и очень узкого коридора, который, делая несколько поворотов, выводит в гостиную и кухню.
У этой большой комнаты – собственная, необычная планировка, не квадратная или прямоугольная. Из-за причуд архитектора – в ней множество углов.
Из нее еще один длинный и узкий проход ведет в спальню и санузел, у них тоже непривычная форма.
Точный адрес, по которому расположена эта квартира, не известен, но пользователь TikTok, снявший видео, рассказал, что она находится в районе Washington Heights, это север нью-йоркского Манхэттена.
Квартира сдается, ее можно снять за $2950 в месяц, что вполне приемлемо для манхэттенской квартиры такой площади в хорошем состоянии.
Короткий видеоролик стал вирусным и набрал более 60 тыс. комментариев.
Пользователи Сети единодушны – это самая извилистая квартира в мире из тех, что они видели.
Среди комментариев – много шутливых:
- Зачем вам иметь 4 стены, когда можно иметь 37.
- Представьте, что вы пришли домой сильно выпившим и пытаетесь попасть в спальню.
- Как рассказывать гостям, где у вас туалет? Наверное, примерно так: пятый поворот налево, а если вы запутались, то поверните направо и начните все сначала…
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