Пользователи интернета нашли самую извилистую квартиру в мире

Точный адрес, по которому расположена эта квартира, не известен

Благодаря видео, снятому одним из нью-йоркских риэлторов и ставшему вирусным, квартиру, в которой всего одна спальня, определили как самую извилистую в мире.

У нее очень необычная планировка, множество поворотов, а стен в каждой комнате так много, что их не с первого раза удастся сосчитать.

Вход в жилье начинается с длинного и очень узкого коридора, который, делая несколько поворотов, выводит в гостиную и кухню.

У этой большой комнаты – собственная, необычная планировка, не квадратная или прямоугольная. Из-за причуд архитектора – в ней множество углов.

Из нее еще один длинный и узкий проход ведет в спальню и санузел, у них тоже непривычная форма.

Точный адрес, по которому расположена эта квартира, не известен, но пользователь TikTok, снявший видео, рассказал, что она находится в районе Washington Heights, это север нью-йоркского Манхэттена.

Квартира сдается, ее можно снять за $2950 в месяц, что вполне приемлемо для манхэттенской квартиры такой площади в хорошем состоянии.

Короткий видеоролик стал вирусным и набрал более 60 тыс. комментариев.

Пользователи Сети единодушны – это самая извилистая квартира в мире из тех, что они видели.

Среди комментариев – много шутливых:

- Зачем вам иметь 4 стены, когда можно иметь 37.

- Представьте, что вы пришли домой сильно выпившим и пытаетесь попасть в спальню.

- Как рассказывать гостям, где у вас туалет? Наверное, примерно так: пятый поворот налево, а если вы запутались, то поверните направо и начните все сначала…

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