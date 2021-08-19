Европе грозит дефицит макаронных изделий

В Европе с урожаем пшеницы в этом году тоже не все, как хотелось бы. Виной всему – проливные дожди Фото: REUTERS

Ведущие европейские производители макаронных изделий заявили, что у них подходят к концу запасы муки из твердых сортов пшеницы. И если в ближайшее время правительства не возьмут на контроль эту проблему, то итальянцам, немцам, французам придется надолго позабыть о спагетти, феттучини и каннеллони на обед и ужин, передает LePoint.

- Все это происходит из-за изменения климата, - уверены эксперты Союза производителей макаронных изделий Франции. – Посмотрите, что творится с погодой в Канаде и Европе! Канадцы изнывают от жары, а нас заливает дождями. При таком раскладе во Франции, да и во всей Европе, скоро наступит дефицит макаронных изделий, придется вычеркнуть их из рациона.

В Канаде это лето выдалось очень солнечным. Июнь в Северной Америке стал самым жарким за всю историю наблюдений. В Стране Кленового Листа из-за жары пострадали посевы не только пшеницы, но и масличных культур, а также рапса. Ожидается, что урожай в этом году там будет меньше, как минимум, на треть от запланированного.

- Канада является ведущим производителем твердой пшеницы, - подтверждают европейские промышленники. – На ее долю приходится две трети мирового производства муки. Сейчас в Европе на исходе запасы муки из твердых сортов пшеницы – единственно правильной составляющей при производстве качественных макаронных изделий.

В Европе с урожаем пшеницы в этом году тоже не все, как хотелось бы. Виной всему – проливные дожди, заливавшие Старый свет чуть ли не все лето.

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