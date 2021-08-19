Бандитизм, алименты, порочные связи: что скрывают мужья Нюши, Летучей, Топурия и других звезд

Кэти Топурия с мужем Львом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как пелось когда-то в известной песне, "девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества". Мол, найти подходящую партию - целая дилемма. Но эти знаменитости смогли устроить личную жизнь: в их Инстаграмах сплошь совет да любовь, частные джеты, кольца с бриллиантами и романтические ужины в лучших уголках планеты. Вот только мало кто знает, что скрывается за этой красивой картинкой.

КЕТИ ТОПУРИЯ

Вышла замуж в ноябре 2020 года за бизнесмена Льва Деньгова, родила сына Адама. Пара также воспитывает дочь Оливию от первого брака певицы.

Брутальный красавец, который легко мог бы рекламировать одеколоны и белье в глянцевых журналах, говоря о своей работе, отвечает скромно и со вкусом: "Дипломат". Но на самом деле глава контактной группы МИД РФ по Ливии Лев Деньгов (именно так написано на его визитке) - фигура куда более колоритная... Информация о нем скрыта и зашифрована, словно в боевиках про спецагентов, да и вообще парня с таким именем никогда не существовало: в документах он записан как Павел Гузбанд 37 лет от роду, уроженец Белоруссии. По юности лет пел в бойз-бенде "Арбат": в YouTube все еще можно найти клип "Голубоглазая" где будущий международный деятель собирается на свидание в вязаной шапочке. Романтика "нулевых"!

Знаменитым артистом будущий муж Топурии так и не стал: несколько раз он безрезультатно штурмовал "Фабрику звезд", после чего подался в семейный строительный бизнес и получил контракты в далекой Ливии. Связи у белорусского красавца оказались столь широки, что когда у ливийских берегов задержали наших моряков, именно Гузбанда отправили вести переговоры по освобождению. Так появился Лев Деньгов (переговорщик сменил имя ради безопасности близких) и началась его славная карьера, которая в итоге принесла дипломату бизнес-проекты в Африке, Индонезии и Экваториальной Гвинее. Новая фамилия оказалась говорящей: сейчас мужу Топурии приписывают контракты по поставке бананов с бюджетами в полмиллиарда (!) долларов.

В личной жизни "спецагента" тоже много белых пятен. От первой жены, чье имя не афишируется, у него есть дети-подростки: сын Леонид и дочь Шошана. А второй брак со светской львицей Ириной Рак закончился трагедией и громким скандалом. По словам бывшей, в 2015 году Павел-Лев бросил ее с тяжелобольной дочерью, которая умерла, не дожив до года. Если верить громким интервью, красавец Деньгов - тот еще тиран: жену он бил, выгонял из дома и в итоге оставил без копейки.

МАРИНА ФЕДУНКИВ

Вышла замуж в июне 2021 года за коммерсанта из Италии Стефано Маджи. Общих детей нет.

Когда 49-летняя звезда "Реальных пацанов" объявила о свадьбе с иностранцем, радости поклонников не было предела. Настрадавшись в прошлом браке с мужем-наркоманом и поставив крест на личной жизни, актриса вдруг встретила свою любовь. Да какую! Федункив взял в жены итальянский мачо Стефано Маджи, который на 13 лет младше Марины. Публике его представили как успешного менеджера голубых кровей: мол, его предки принадлежали к "какой-то ветке итальянской знати". Ну чем не принц?

Актриса Марина Федункив вышла замуж за итальянца. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако, радость поклонников длилась недолго. Как выяснилось, в итальянской прессе новый муж Федункив не раз становился героем светской хроники. Так, три года назад появились пикантные снимки, на которых Стефано плещется в бассейне с модельером и стилистом Джованни Сьяччи, известным своими нетрадиционными предпочтениями. Впрочем, от нехороших подозрений добродушная пермячка Федункив лишь отмахнулась: "Это вроде какой-то его родственник... Да и что с них возьмешь, итальянцев? Они всегда обнимаются!".

Кроме того, слава о карьерных успехах Стефано Маджи, видимо, сильно преувеличена. Крупная международная компания, в которой он занимает звучную должность директора по маркетингу и члена правления, на поверку оказалась... микрофинансовой организацией, которая выдает россиянам срочные займы под внушительные проценты.

НЮША

Вышла замуж в июле 2017 года за Игоря Сивова, генерального советника Президента Международной федерации студенческого спорта. Родила дочь Симбу-Серафиму, сейчас пара ждет второго ребенка.

Партию дочке продюсера Владимира Шурочкина мог составить ровня - сын пензенского "колбасного короля" Егор Крид. Но сладкоголосому мальчику Нюша предпочла спортивного чиновника из Казани Игоря Сивова, куда более взрослого (их разница в возрасте - 10 лет. - Ред.) и... женатого. Роман с певицей он закрутил, когда официальная супруга - экс-участница шоу "Танцы на ТНТ" Алена Сивова была беременна их вторым сыном.

- Игорь был в числе организаторов моего концерта в Казани, так мы и познакомились. Это была любовь с первого взгляда. Спустя год он ради меня переехал в Москву и поменял работу - начал все с чистого листа. Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей, - разоткровенничалась однажды Нюша. - Его жена не давала развод, нам надо было ждать... Для меня это была щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается...

Карьеру чиновника, которой отдал много лет, после свадьбы Сивов оставил. Похудел, сделал модную стрижку, завел страницу в Инстаграме. Сегодня он зарабатывает на рекламе в своем полумиллионном аккаунте, основал бренд эко-косметики (который активно продвигает Нюша) и продает авторские онлайн-марафоны по осознанному родительству и трансформации реальности, участие в которых стартует от 5000 рублей. Альфонсом Сивова назвать нельзя, но до заработков звездной жены ему, конечно, далеко. Сейчас доходы предпринимателя скрыты от лишних глаз, но в начале отношений, судя по декларациям, госслужащий за год зарабатывал около 1,6 млн рублей - Нюша столько получала за 40-минутный корпоратив.

ЛЕНА ЛЕТУЧАЯ

Вышла замуж в августе 2016 года за бизнесмена Юрия Анашенкова. Общих детей нет.

Главный ревизорро страны долго ждала своего принца: эффектная блондинка Летучая впервые вышла замуж в 37 лет. С будущим супругом познакомилась на работе: во время рейдов по гостиницам и ресторанам фирма Юрия Анашенкова отвечала за безопасность телеведущей. Эти парни хорошо знают свое грубое дело, ведь в первую очередь компания занималась выбиванием долгов. Да, Анашенков - глава коллекторского агентства: управляет бугаями, которые держат в ужасе должников по кредитам. В 2011 году имя бизнесмена даже фигурировало в криминальной хронике: писали, что вооруженные бойцы его агентства осуществили рейдерский захват предприятия-конкурента.

Личная жизнь предпринимателя тоже была бурной: до Летучей он дважды состоял в браке и нажил троих детей, которых теперь с удовольствием принимает бездетная телеведущая. Однако, с прошлой женой, искусствоведом Асмик Вайе Рейтор Анашенков расстался врагами. По ее словам, экс-супруг не только переписал загородный дом (куда впоследствии привел новую зазнобу) на свою маму, но и оставил Асмик с долгами за ремонт особняка. Суд за алименты на общего сына длился несколько лет: бизнесмен приносил справки о мизерных доходах, добивался выплат в 6000 рублей, тогда как новую супругу возил по курортам и обеспечивал всеми атрибутами роскошной жизни. Только после скандальных ток-шоу конфликты в семье наконец поутихли.

МАРИЯ МИРОНОВА

Вышла замуж в 2017 году (точную дату скрывает) за молодого актера Андрея Сороку. Родила сына Федора.

Актриса Мария Миронова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

До того, как встретить "главную любовь своей жизни", наследница знаменитой фамилии успела трижды развестись. Но красавица Мария с годами не растратила популярности у мужчин: в 2016 году актриса смогла очаровать коллегу, который годился ей в сыновья. Бывший артист губернского театра Сергея Безрукова Андрей Сорока по удивительному совпадению оказался не только тезкой и ровесником сына актрисы Андрея Удалова, но и точной его копей: "отчим" и "пасынок" похожи, как близнецы! Сегодня им по 29 лет, тогда как Мироновой - 48. Впрочем, творческие люди выше условностей: пара счастлива в браке и воспитывает двухлетнего сына, которого Маша, по собственному признанию, родила сама, без помощи новейших технологий и услуг суррогатной матери.

Слева - сын Мироновой Андрей, справа - муж Андрей Сорока. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодому мужу Миронова дала все, что имела: поселила в собственном загородном доме, посадила за руль личного джипа и даже подарила должность в своей компании, которая занимается производством детских сладостей - мол, чтобы не чувствовал себя альфонсом. Но судя по всему, актриса все еще комплексует из-за неравного брака: связь с Сорокой она так ни разу и не подтвердила. А тайный супруг, по ее словам, трудится в международной компании, занятой в медицинской сфере.

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