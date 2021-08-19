Вдовец Легкоступовой пытается выйти на связь с детьми певицы: «Прошел год и я готов мириться»

По версии детей, Фирсов умышленно спаивал жену, которая до знакомства с ним спиртное не употребляла даже по праздникам Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Чуть больше года прошло со дня смерти популярной эстрадной певицы Валентины Легкоступовой. 54-летней исполнительницы хита «Ягода-Малина» не стало 14 августа, ровно на 40-й день после ее третьей свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым. И именно его в смерти матери сразу же обвинили дети певицы: Анэтта Бриль и Матвей Легкоступов.

Напомним, вместе с мужем певица злоупотребляла спиртным. Молодожены попали в наркологическую больницу, где спустя три дня артистка впала в кому. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и тут две версии ее появления. Первая – это падение в ванной комнате московской квартиры Легкоступовой. Вторая – удар по голове тупым предметом. Все это время продолжается проверка: эксперты с выводами явно не спешат.

Параллельно идет холодная война между детьми Легкоступовой и ее вдовцом. Юрий Фирсов еще до смерти Легкоступовой не нашел общий язык сыном и дочкой Легкоступовой. Ни Анэтта, ни Матвей не были на свадьбе матери. Но настоящий конфликт начался после похорон. По версии детей, Фирсов умышленно спаивал жену, которая до знакомства с ним спиртное не употребляла даже по праздникам.

- Мотив тут на лицо. Он хотел стать наследником, что собственно уже и сделал, - прокомментировал «КП» адвокат семьи Легкоступовых, Сергей Жорин.

Имущество певицы разделили на четыре равных части между: мамой певицы, двум ее детьми и вдовцом. Фирсов на данный момент единственный из наследников, кто уже вступил в свои права. Напомним, сменив замки он заселился в квартиру Легкоступовой. Так вот оказалось, все это время он продолжает там жить.

Валентина Легкоступова с дочерью Анэттой Бриль. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Да я живу тут. А что тут такого, это квартира моей жены. К тому же я не просто так тут нахожусь, я оккупировал эту квартиру, чтобы иметь рычаги влияния на детей Валечки, - объяснил свои действия «КП» яхтсмен.

По словам Фирсова, он устал от конфликта с детьми Легкоступовой.

- Год уже прошел и я готов на мировое соглашение. Мне нужно только одно, чтобы мне вернули мои деньги из рюкзака и документы, - выдвинул требования Фирсов.

По мнению Фирсова, его деньги и документы находятся у дочери Легкоступовой. Однако это не так. Рюкзак Фирсвоа был изъят во время обыска в квартире певицы и хранится в Следственном комитете.

Сам Фирсов уверяет, что ни раз пытался выйти на связь с дочкой Легкоступовой, чтобы предложить мировую. Но Анэтта готова доказать, что никаких попыток к диалогу Фирсов даже не предпринимал.

Сам Фирсов уверяет, что ни раз пытался выйти на связь с дочкой Легкоступовой, чтобы предложить мировую.

- Я не общаюсь с ним все это время. Он не писал и не звонил мне. Лишь однажды я общалась с сыном Фирсова, Даниилом (смотри скриншот переписки прим. ред.). Он писал про процесс примирения. Но о нем и речи быть не может. Мы готовы лишь к переговорам и для нас важно, чтобы Фирсов не делал и из этого шоу, - прокомментировал Анэтта Бриль.

Напомним, сразу после смерти Легкоступовой Юрий Фирсов стал постоянным участником ток-шоу.