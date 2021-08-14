Синяки на животе и руках: Дочь Валентины Легкоступовой приоткрыла тайну гибели мамы спустя год после ее смерти

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. Фото: Инстаграм.

14 августа ровно год со дня смерти популярной эстрадной исполнительницы Валентины Легкоступовой. Певице, чей хит «Ягода-Малина» когда-то звучал из каждого утюга, было всего 54 года и по роковому стечению обстоятельств умерла она ровно на 40-й день после свадьбы и венчания с яхтсменом Юрием Фирсовым, который стал ее третьим мужем.

Причина смерти - черепно-мозговая травма. Но как ее получила артистка: от падения или от удара по голове, до сих пор не ясно. Проверка, которую ведет московский СК, тянется все это время (см. «Что случилось»).

Загадок и тайн много не только в обстоятельствах смерти, но и в жизни певицы. Развеять или подтвердить слухи о знаменитой маме «Комсомолка» попросила дочку певицы, Анэтту Бриль.

Давала 120 концертов в месяц

- На пике своей карьеры в конце 80-х мама с концертами объездила весь Союз. Она собирала стадионы и работала просто на износ. Ее рекорд – 120 концертов в месяц и, насколько я знаю, его не побил не один из эстрадных исполнителей. Такой популярности, конечно, завидовали коллеги по цеху.

Последние два года оказались очень тяжелыми для Валентины Легкоступовой. Она потеряла бизнес, буквально обнищала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочку подкинула бабушке, чтобы карьере не мешала

- Я действительно много времени проводила у бабушки в Крыму. Но никому она меня подкидывала. Мама у меня была просто замечательная. Она по-настоящему умела любить: у нее внутри было столько добра и света, что казалось, его хватит, чтобы обнять весь мир. Но прежде всего свои чувства она дарила мне и моему брату Матвею. О такой мамульке можно только мечтать, я очень хочу быть на нее похожей. Да и бабушкой для двоих моих дочек она была просто замечательной. Баловала их и любила, так, как умела только она.

Отказалась петь под фонограмму

- Я родилась в 1991 году. И мама всегда говорила так: «ушла в декрет в одном государстве, а вышла совершенно в другом». Все изменилось тогда, на первый план вышли артистки, которые по сцене щеголяли в бикини и открывали рот под фанеры с чужими голосами. Мама не захотела под это подстраиваться, быть частью этого фарса. Она категорически отказалась петь под фонограмму и это стало началом конца ее творческой карьеры.

Война с Примадонной

- Это была холодная война из-за одной песни на двоих, хотя они лично даже знакомы не были. Алла Борисовна и мама исполняли композицию «Двое» на стихи Ильи Резника и музыку Раймонда Паулса. Делали они это каждая по-своему, и обе версии, на мой взгляд, были хороши. Мама исполнила ее первой, потом ее пела Алла Пугачева. Возможно, она просто ревностно к таланту мамы относилась. Но честно скажу, я до сих пор не верю, что Алла Борисовна из-за этого строила козни. От мамы я ни разу дурного слова в адрес Аллы Борисовны не слышала. Напротив, она всегда с восхищением говорила о ней, считала ее талантищем.

Легкоступова наотрез отказывалась петь под фонограмму. Фото: Мила СТРИЖ

Не простила измену первому мужу

- Мама не принимала предательства ни в работе, ни в жизни. Когда она узнала об измене отца, я была совсем маленькой, их расставание я даже не помню. Но мне повезло, у меня два папы. Мой родной отец, Игорь Кушнарев, с которым я, конечно, поддерживаю отношения, и отец моего брата Алексей Григорьев, с которым мама была в браке 19 лет. Их развод для меня так и остался загадкой. Это была образцовая пара. У них ни ссор, ни скандалов не случалось никогда. «Валюша и Леша не разлей вода» - так их все друзья называли. Точно знаю, что развод был маминым решением. Я, конечно, много раз спрашивала ее: «почему». Она отвечала: «просто мне так захотелось». По характеру была очень волевой и сильной. Ее бесполезно было переубеждать и уговаривать. Решила и все тут!

Продавала недвижимость

- Остров Тенерифе для мамы стал ее любовью с первого взгляда. Она просто оставила там все вещи после отпуска, это было в 2014-м году и решила, что жить хочет именно там. У меня уже была своя семья, а мама с братом и его отцом переехали на Канарские острова, они купили небольшой домик на побережье. У Леши там действительно был бизнес, связанный с недвижимостью. Из-за этого и появились слухи, что мама была риелтором. Это не так. На Тенерифе у нее была своя школа вокала и продюсерский центр. Они прожили там около 4 лет и, я уверена, это было счастливое время для них.

Со своим третьим мужем Юрием Фирсовым Валентина познакомилась в соцсетях. Фото: Инстаграм.

Сын не общается с отцом

- Это ложь. Матвей близок со своим отцом. Да, у них бывали недопонимания, ссоры. Леша просто строгий отец, и иногда Матвей не понимает, что этой строгостью папа только добра ему желает. Мы близки с ним, это родной человек, с которым я и сама с удовольствием общаюсь.

Скрывала алкоголизм

- Никакой зависимости от алкоголя у мамы не было. До ее третьего замужества алкоголь в ее жизни полностью отсутствовал. Даже на Новый год она поднимала бокал сока. За почти 20 лет брака с отцом Матвея ни разу она не выпивала спиртное. Она действенно просто не принимала алкоголь, была та самая непереносимость, даже от маленького глотка ей становилось худо.

Вышла замуж в третий раз против воли детей

- Я очень хорошо помню тот день, когда я впервые услышала фамилию Фирсов. Это был ноябрь 2019 года. Я тогда как обычно позвонила маме, чтобы сказать: доброе утро, спросить о планах на день. Мама в ответ просто огорошила. Сказала так: «я сейчас провожу время со своим будущим мужем». Я растерялась, особенно, услышав слово «муж». До этого она ни разу о нем не говорила, а тут сразу такое.

Не успела я прийти в себя, как трубку у мамы взял Фирсов и принялся со мной разговаривать. Я очень удивилось, что вот так, без личного знакомства, сразу нахрапом: «здравствуйте, я ваш будущий папа». У меня уже тогда создалось странное впечатление, но я маме ничего не сказала. Понимала, что она счастлива и только радовалась за нее. Конечно, я потом разговаривала с мамой. Очень деликатно просила ее не торопиться, присмотреться друг к другу, ведь они знакомы были меньше года. Но я ни в коем случае ей не указывала. На это у меня никакого права не было.

Дети Легкоступовой и Юрий Фирсов венчаются. Фото: Instagram.com

На свадьбу не позвала сына и дочку

- Приглашение было, но каким-то оно было странным. Мама позвонила мне меньше чем за сутки до свадьбы. Мы с детьми и мужем на тот момент были в Твери. Мамулька сказала так: «Мы завтра расписываемся, прилетайте в Сочи…». Но мы физически не могли успеть так быстро собраться всей семьей и прилететь. Ни меня, ни Матвея на свадьбе не было. Это правда.

В больнице пряталась за чужим именем

- Тот день, когда я приехала в квартиру мамы, где она жила с новым мужем и Матвеем, я до сих прокручиваю в голове. Это было 6 августа, за восемь дней до смерти мамы. Когда мы зашли, она была в душе, а Фирсов ходил по квартире, отхлебывая пиво из бутылки. Я сразу зашла к маме и увидела, что у нее синяки на животе и руках. Стала спрашивать, что случилось. Она ответила каким-то заторможенным голосом: «я, кажется, упала».

Только сейчас понимаю, что ее странное состояние было вызвано даже не алкоголем, а снотворными, которые она принимала. На поездке в наркологическую больницу под чужими именами настоял именно Фирсов. Даже пьяный, он все контролировал, управлял мамой, как куклу дергал ее за веревочки. Ехать в эту клинику было его решением. Я до сих пор жалею, что пошла у него на поводу. Он уверял, что его там все врачи знают, давил на то, что сможет оформить маму под другой фамилией. А она, конечно, не хотела, чтобы информация просочилась в прессу.

Валентина Легкоступова за девять месяцев романа с Юрием Фирсовым побывать на нескольких международных регатах. Фото: Instagram.com

Справка «КП»

Дочь Валентины Легкоступовой пробует себя в карьере эстрадной певицы. У Анэтты Бриль три диплома: академия музыки Гнесиных (много лет там преподавала сама певица), институт современных искусств и МГИМО. На большую сцену Анэтта впервые вышла уже после смерти Легкоступовой. Сейчас на радиостанциях страны можно услышать песню «Мама», которую она посвятила ее памяти и композицию «Только ты».

Кстати

На могиле певицы так и не поставили памятник

- Маму, как она и завещала, кремировали, - рассказала Анэтта Бриль. - Часть праха мы развеяли в Феодосии. Часть захоронили на Троекуровском кладбище. Сделали это в день памяти мамы 30 декабря прошлого года, так мы теперь называем ее день рождения. В 2020 году ей должно было исполнится 55 лет. Памятник планируем установить 30 декабря этого года. Сам памятник, над которым работали дизайнеры, уже готов. Но раскрывать детали я пока не буду.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Отсутствие обвинения и дележка наследства

4 июля 2020 года Валентина Легкоступова в Сочи вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. В начале августа певица с мужем вернулась в свою московскую квартиру. Несколько дней она не отвечала на телефонные звонки дочери и подруг. 6 августа дочка приехала в квартиру мамы. Молодожены находились в состоянии запоя, на теле Легкоступовой были синяки. В этот же день певица с мужем легли в одну из наркологических больниц Москвы под вымышленными фамилиями. 10 августа Легкоступова впала в кому и была переведена в другую клинику. 14 августа, не приходя в сознание, она умерла в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Такую можно получить как при падении, так и при ударе тупым предметом по голове. По версии Фирсова, жена упала в ванной комнате и ударилась головой о кафельный пол. Следствие до сих пор ведет проверку, обвинение никому не предъявлено. Сам Фирсов продолжает злоупотреблять спиртными напитками и живет в квартире Легкоступовой. Он, несмотря на обещания отказаться от наследства в пользу детей певицы, вступил в права и, сменив замки, заселился в двухкомнатную квартиру Легкоступовой, где ему принадлежит только 1/4 . Помимо Фирсова наследники певицы: двое ее детей и мама, которая живет в Феодосии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Куда пропала лучшая подруга?

Почти год ничего неизвестно о местонахождении лучшей подруги Валентины Легкоступовой, скрипачке Татьяне Выпенко. Именно с ней певица поддерживала связь в последние дни своей жизни. В розыск Татьяну объявили после обращения в полицию адвокатов семьи Легкоступовых. По их мнению, именно Выпенко могла знать всю правду о травмах певицы. Но до сих пор Татьяну так и не удалось опросить: она как под землю провалилась.

- Сын Татьяны сказал, что мама жива, но переехала в другой город и сменила номер телефона. Она не хочет общаться не только со следователями, но и со мной и даже со своей семьей, - сообщила «КП» Анэтта Бриль.

От всего мира Татьяна закрылась сразу после смерти лучшей подруги. Женщины были близки еще со времен учебы в музыкальном училище имени Чайковского.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов: Я не убивал Валю. Совесть моя чиста

В июле прошлого года вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова, а ровно через сорок дней при загадочных обстоятельствах умерла исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова (подробно)

Последнее интервью Валентины Легкоступовой «КП»: Я никого не хочу осуждать

Певицы не стало сегодня в возрасте 54 лет (подробно)

Измена, предательство, клеймо разлучницы: почему красавица Валентина Легкоступова была несчастна в личной жизни

Клара Новикова объяснила kp.ru, почему звезду восьмидесятых окружали "неправильные мужчины" (подробно)