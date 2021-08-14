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Звезды14 августа 2021 7:00

Синяки на животе и руках: Дочь Валентины Легкоступовой приоткрыла тайну гибели мамы спустя год после ее смерти

14 августа 2020 года известная певица скончалась в больнице
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. Фото: Инстаграм.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. Фото: Инстаграм.

14 августа ровно год со дня смерти популярной эстрадной исполнительницы Валентины Легкоступовой. Певице, чей хит «Ягода-Малина» когда-то звучал из каждого утюга, было всего 54 года и по роковому стечению обстоятельств умерла она ровно на 40-й день после свадьбы и венчания с яхтсменом Юрием Фирсовым, который стал ее третьим мужем.

Причина смерти - черепно-мозговая травма. Но как ее получила артистка: от падения или от удара по голове, до сих пор не ясно. Проверка, которую ведет московский СК, тянется все это время (см. «Что случилось»).

Загадок и тайн много не только в обстоятельствах смерти, но и в жизни певицы. Развеять или подтвердить слухи о знаменитой маме «Комсомолка» попросила дочку певицы, Анэтту Бриль.

Давала 120 концертов в месяц

- На пике своей карьеры в конце 80-х мама с концертами объездила весь Союз. Она собирала стадионы и работала просто на износ. Ее рекорд – 120 концертов в месяц и, насколько я знаю, его не побил не один из эстрадных исполнителей. Такой популярности, конечно, завидовали коллеги по цеху.

Последние два года оказались очень тяжелыми для Валентины Легкоступовой. Она потеряла бизнес, буквально обнищала.

Последние два года оказались очень тяжелыми для Валентины Легкоступовой. Она потеряла бизнес, буквально обнищала.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочку подкинула бабушке, чтобы карьере не мешала

- Я действительно много времени проводила у бабушки в Крыму. Но никому она меня подкидывала. Мама у меня была просто замечательная. Она по-настоящему умела любить: у нее внутри было столько добра и света, что казалось, его хватит, чтобы обнять весь мир. Но прежде всего свои чувства она дарила мне и моему брату Матвею. О такой мамульке можно только мечтать, я очень хочу быть на нее похожей. Да и бабушкой для двоих моих дочек она была просто замечательной. Баловала их и любила, так, как умела только она.

Отказалась петь под фонограмму

- Я родилась в 1991 году. И мама всегда говорила так: «ушла в декрет в одном государстве, а вышла совершенно в другом». Все изменилось тогда, на первый план вышли артистки, которые по сцене щеголяли в бикини и открывали рот под фанеры с чужими голосами. Мама не захотела под это подстраиваться, быть частью этого фарса. Она категорически отказалась петь под фонограмму и это стало началом конца ее творческой карьеры.

Война с Примадонной

- Это была холодная война из-за одной песни на двоих, хотя они лично даже знакомы не были. Алла Борисовна и мама исполняли композицию «Двое» на стихи Ильи Резника и музыку Раймонда Паулса. Делали они это каждая по-своему, и обе версии, на мой взгляд, были хороши. Мама исполнила ее первой, потом ее пела Алла Пугачева. Возможно, она просто ревностно к таланту мамы относилась. Но честно скажу, я до сих пор не верю, что Алла Борисовна из-за этого строила козни. От мамы я ни разу дурного слова в адрес Аллы Борисовны не слышала. Напротив, она всегда с восхищением говорила о ней, считала ее талантищем.

Легкоступова наотрез отказывалась петь под фонограмму.

Легкоступова наотрез отказывалась петь под фонограмму.

Фото: Мила СТРИЖ

Не простила измену первому мужу

- Мама не принимала предательства ни в работе, ни в жизни. Когда она узнала об измене отца, я была совсем маленькой, их расставание я даже не помню. Но мне повезло, у меня два папы. Мой родной отец, Игорь Кушнарев, с которым я, конечно, поддерживаю отношения, и отец моего брата Алексей Григорьев, с которым мама была в браке 19 лет. Их развод для меня так и остался загадкой. Это была образцовая пара. У них ни ссор, ни скандалов не случалось никогда. «Валюша и Леша не разлей вода» - так их все друзья называли. Точно знаю, что развод был маминым решением. Я, конечно, много раз спрашивала ее: «почему». Она отвечала: «просто мне так захотелось». По характеру была очень волевой и сильной. Ее бесполезно было переубеждать и уговаривать. Решила и все тут!

Продавала недвижимость

- Остров Тенерифе для мамы стал ее любовью с первого взгляда. Она просто оставила там все вещи после отпуска, это было в 2014-м году и решила, что жить хочет именно там. У меня уже была своя семья, а мама с братом и его отцом переехали на Канарские острова, они купили небольшой домик на побережье. У Леши там действительно был бизнес, связанный с недвижимостью. Из-за этого и появились слухи, что мама была риелтором. Это не так. На Тенерифе у нее была своя школа вокала и продюсерский центр. Они прожили там около 4 лет и, я уверена, это было счастливое время для них.

Со своим третьим мужем Юрием Фирсовым Валентина познакомилась в соцсетях. Фото: Инстаграм.

Со своим третьим мужем Юрием Фирсовым Валентина познакомилась в соцсетях. Фото: Инстаграм.

Сын не общается с отцом

- Это ложь. Матвей близок со своим отцом. Да, у них бывали недопонимания, ссоры. Леша просто строгий отец, и иногда Матвей не понимает, что этой строгостью папа только добра ему желает. Мы близки с ним, это родной человек, с которым я и сама с удовольствием общаюсь.

Скрывала алкоголизм

- Никакой зависимости от алкоголя у мамы не было. До ее третьего замужества алкоголь в ее жизни полностью отсутствовал. Даже на Новый год она поднимала бокал сока. За почти 20 лет брака с отцом Матвея ни разу она не выпивала спиртное. Она действенно просто не принимала алкоголь, была та самая непереносимость, даже от маленького глотка ей становилось худо.

Вышла замуж в третий раз против воли детей

- Я очень хорошо помню тот день, когда я впервые услышала фамилию Фирсов. Это был ноябрь 2019 года. Я тогда как обычно позвонила маме, чтобы сказать: доброе утро, спросить о планах на день. Мама в ответ просто огорошила. Сказала так: «я сейчас провожу время со своим будущим мужем». Я растерялась, особенно, услышав слово «муж». До этого она ни разу о нем не говорила, а тут сразу такое.

Не успела я прийти в себя, как трубку у мамы взял Фирсов и принялся со мной разговаривать. Я очень удивилось, что вот так, без личного знакомства, сразу нахрапом: «здравствуйте, я ваш будущий папа». У меня уже тогда создалось странное впечатление, но я маме ничего не сказала. Понимала, что она счастлива и только радовалась за нее. Конечно, я потом разговаривала с мамой. Очень деликатно просила ее не торопиться, присмотреться друг к другу, ведь они знакомы были меньше года. Но я ни в коем случае ей не указывала. На это у меня никакого права не было.

Дети Легкоступовой и Юрий Фирсов венчаются.

Дети Легкоступовой и Юрий Фирсов венчаются.

Фото: Instagram.com

На свадьбу не позвала сына и дочку

- Приглашение было, но каким-то оно было странным. Мама позвонила мне меньше чем за сутки до свадьбы. Мы с детьми и мужем на тот момент были в Твери. Мамулька сказала так: «Мы завтра расписываемся, прилетайте в Сочи…». Но мы физически не могли успеть так быстро собраться всей семьей и прилететь. Ни меня, ни Матвея на свадьбе не было. Это правда.

В больнице пряталась за чужим именем

- Тот день, когда я приехала в квартиру мамы, где она жила с новым мужем и Матвеем, я до сих прокручиваю в голове. Это было 6 августа, за восемь дней до смерти мамы. Когда мы зашли, она была в душе, а Фирсов ходил по квартире, отхлебывая пиво из бутылки. Я сразу зашла к маме и увидела, что у нее синяки на животе и руках. Стала спрашивать, что случилось. Она ответила каким-то заторможенным голосом: «я, кажется, упала».

Только сейчас понимаю, что ее странное состояние было вызвано даже не алкоголем, а снотворными, которые она принимала. На поездке в наркологическую больницу под чужими именами настоял именно Фирсов. Даже пьяный, он все контролировал, управлял мамой, как куклу дергал ее за веревочки. Ехать в эту клинику было его решением. Я до сих пор жалею, что пошла у него на поводу. Он уверял, что его там все врачи знают, давил на то, что сможет оформить маму под другой фамилией. А она, конечно, не хотела, чтобы информация просочилась в прессу.

Валентина Легкоступова за девять месяцев романа с Юрием Фирсовым побывать на нескольких международных регатах.

Валентина Легкоступова за девять месяцев романа с Юрием Фирсовым побывать на нескольких международных регатах.

Фото: Instagram.com

Справка «КП»

Дочь Валентины Легкоступовой пробует себя в карьере эстрадной певицы. У Анэтты Бриль три диплома: академия музыки Гнесиных (много лет там преподавала сама певица), институт современных искусств и МГИМО. На большую сцену Анэтта впервые вышла уже после смерти Легкоступовой. Сейчас на радиостанциях страны можно услышать песню «Мама», которую она посвятила ее памяти и композицию «Только ты».

Кстати

На могиле певицы так и не поставили памятник

- Маму, как она и завещала, кремировали, - рассказала Анэтта Бриль. - Часть праха мы развеяли в Феодосии. Часть захоронили на Троекуровском кладбище. Сделали это в день памяти мамы 30 декабря прошлого года, так мы теперь называем ее день рождения. В 2020 году ей должно было исполнится 55 лет. Памятник планируем установить 30 декабря этого года. Сам памятник, над которым работали дизайнеры, уже готов. Но раскрывать детали я пока не буду.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Отсутствие обвинения и дележка наследства

4 июля 2020 года Валентина Легкоступова в Сочи вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. В начале августа певица с мужем вернулась в свою московскую квартиру. Несколько дней она не отвечала на телефонные звонки дочери и подруг. 6 августа дочка приехала в квартиру мамы. Молодожены находились в состоянии запоя, на теле Легкоступовой были синяки. В этот же день певица с мужем легли в одну из наркологических больниц Москвы под вымышленными фамилиями. 10 августа Легкоступова впала в кому и была переведена в другую клинику. 14 августа, не приходя в сознание, она умерла в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Такую можно получить как при падении, так и при ударе тупым предметом по голове. По версии Фирсова, жена упала в ванной комнате и ударилась головой о кафельный пол. Следствие до сих пор ведет проверку, обвинение никому не предъявлено. Сам Фирсов продолжает злоупотреблять спиртными напитками и живет в квартире Легкоступовой. Он, несмотря на обещания отказаться от наследства в пользу детей певицы, вступил в права и, сменив замки, заселился в двухкомнатную квартиру Легкоступовой, где ему принадлежит только 1/4 . Помимо Фирсова наследники певицы: двое ее детей и мама, которая живет в Феодосии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Куда пропала лучшая подруга?

Почти год ничего неизвестно о местонахождении лучшей подруги Валентины Легкоступовой, скрипачке Татьяне Выпенко. Именно с ней певица поддерживала связь в последние дни своей жизни. В розыск Татьяну объявили после обращения в полицию адвокатов семьи Легкоступовых. По их мнению, именно Выпенко могла знать всю правду о травмах певицы. Но до сих пор Татьяну так и не удалось опросить: она как под землю провалилась.

- Сын Татьяны сказал, что мама жива, но переехала в другой город и сменила номер телефона. Она не хочет общаться не только со следователями, но и со мной и даже со своей семьей, - сообщила «КП» Анэтта Бриль.

От всего мира Татьяна закрылась сразу после смерти лучшей подруги. Женщины были близки еще со времен учебы в музыкальном училище имени Чайковского.

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