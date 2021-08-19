Задержаны четверо мужчин, застрелившие на Кутузовском проспекте в Москве дагестанца

Полиция задержала четверых за убийство дагестанца на Кутузовском проспекте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По делу об убийстве 28-летнего мужчины на Кутузовском проспекте есть первые задержанные. И сразу четверо.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, нападение произошло в ночь на 14 августа. Группа неизвестных поджидала мужчину у подъезда, в котором он снимал квартиру. Едва увидев его, преступники начали стрелять. Мужчина попытался убежать, но у продуктового магазина его догнали и прострелили голову. Нападавшие скрылись на двух машинах. Убитый оказался 28-летним безработный уроженцем Дагестана Гасаном Абдуллаевым. Чем он занимался в Москве - непонятно.

- Вчера в микрорайоне Трехгорка подмосковного Одинцова задержали четырех подозреваемых, - сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Все четверо - уроженцы Дагестана. При обыске у них нашли два травматических пистолета.

Напомним, по словам очевидцев убийства Абдуллаева его преследовала группа мужчин от 5 до 6 человек. Причины нападения до сих пор неизвестны.

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