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Общество19 августа 2021 16:10

Все поверили, что москвич назвал дочку Психосоматика. На самом деле ей выбрали другое необычное имя

Многодетный отец не ожидал, что шутка выйдет за пределы его инстаграма
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
«Дернова Психосоматика Владимировна» — записано в свидетельстве о рождении

«Дернова Психосоматика Владимировна» — записано в свидетельстве о рождении

Фото: Instagram.com

Психолог из Москвы Владимир Дернов в своем инстаграме рассказал, что выбрал для новорожденной дочки оригинальное имя.

«Дернова Психосоматика Владимировна» — значилось в свидетельстве о рождении, которое 33-летний мужчина продемонстрировал подписчикам.

Документ мелькает в качестве одного из кадров на видео. С ним же Владимир выложил фото. Бланк настоящий. В нем указаны все присущие документы атрибуты: ЗАГС, место выдачи в МФЦ, данные родителей.

— Быть отцом Психосоматики бесценно, — сопроводил подписью селфи Владимир.

Психосоматика изучает взаимосвязь телесных недугов, к которым приводят неполадки с нервной системой. Теория нашла себя и в доказательной, и в так называемой альтернативной медицине. Приверженцы последней считают, что все болезни от нервов и возникают в подсознании. Сам Владимир ведет частные консультации, работает со страхами людей, причинами возникновения заикания и аллергии — если они носят психологический, а не медицинский характер. То есть научный подход к теме он разделяет.

Новость о необычном имени разнеслась по изданиям и соцсетям. В профиль москвича пришли комментаторы. Кто-то умилялся и предлагал ласковые сокращения — Сома и Псиша. Вспомнили, что Психея — древнегреческая богиня души. Кто-то оскорблял мужчину.

Фото: Instagram.com

— Девчуле сил и терпения после такого выбора отца.

— Холодец вместо мозга!

— Страшно представить, какое имя бы дали родители гинекологи…

Корреспондент kp.ru связался с Владимиром. Собеседник тут же ответил:

— Имя — это фотошоп! Решили пошутить без задней мысли. Розыгрыш для моих подписчиков. Начался гвалт: стали везде постить, пересылать.

— Но когда в комментариях задавали вопросы, вы на них отвечали так, будто все правда.

— Первые сутки я соглашался. Потом выложил пост, суть которого: у кого что болит, тот о том и говорит. То, как я назвал ребенка, это мое дело. А люди лезут в чужую жизнь. Им заняться больше нечем? Это же буллинг (травля — прим.авт.), неприкрытая агрессия. Это показательная ситуация.

— Сейчас про вас кучу заметок на новостных ресурсах. Там нет опровержения. Не смущает?

— Меня почти никто из журналистов спрашивал, это правда это или нет. Всем, кто спросил, достоверная ли информация, я ответил: «Нет, это неправда». К тому же я сделал еще один пост три дня назад (большой текст прямо не опровергает информацию об имени, но завершается фразой «Что касается имени — шалость удалась» — прим. авт.)

— Все было ради вашей рекламы?

— Мой блог всегда был для узкой группы людей. Каких-то целей по продвижению я себе не ставил. Хотя после этой истории ко мне на консультации записались новые люди.

— Как на самом деле зовут ваших детей?

— У меня три дочери: Марта, Аврора, сейчас родилась Ариадна.

— Ариадна — в честь персонажа легенд и мифов Древней Греции?

— Нет. Перед родами к жене приходят девочки во сне и говорят, как их зовут.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ