Все поверили, что москвич назвал дочку Психосоматика. На самом деле ей выбрали другое необычное имя

«Дернова Психосоматика Владимировна» — записано в свидетельстве о рождении Фото: Instagram.com

Психолог из Москвы Владимир Дернов в своем инстаграме рассказал, что выбрал для новорожденной дочки оригинальное имя.

«Дернова Психосоматика Владимировна» — значилось в свидетельстве о рождении, которое 33-летний мужчина продемонстрировал подписчикам.

Документ мелькает в качестве одного из кадров на видео. С ним же Владимир выложил фото. Бланк настоящий. В нем указаны все присущие документы атрибуты: ЗАГС, место выдачи в МФЦ, данные родителей.

— Быть отцом Психосоматики бесценно, — сопроводил подписью селфи Владимир.

Психосоматика изучает взаимосвязь телесных недугов, к которым приводят неполадки с нервной системой. Теория нашла себя и в доказательной, и в так называемой альтернативной медицине. Приверженцы последней считают, что все болезни от нервов и возникают в подсознании. Сам Владимир ведет частные консультации, работает со страхами людей, причинами возникновения заикания и аллергии — если они носят психологический, а не медицинский характер. То есть научный подход к теме он разделяет.

Новость о необычном имени разнеслась по изданиям и соцсетям. В профиль москвича пришли комментаторы. Кто-то умилялся и предлагал ласковые сокращения — Сома и Псиша. Вспомнили, что Психея — древнегреческая богиня души. Кто-то оскорблял мужчину.

Фото: Instagram.com

— Девчуле сил и терпения после такого выбора отца.

— Холодец вместо мозга!

— Страшно представить, какое имя бы дали родители гинекологи…

Корреспондент kp.ru связался с Владимиром. Собеседник тут же ответил:

— Имя — это фотошоп! Решили пошутить без задней мысли. Розыгрыш для моих подписчиков. Начался гвалт: стали везде постить, пересылать.

— Но когда в комментариях задавали вопросы, вы на них отвечали так, будто все правда.

— Первые сутки я соглашался. Потом выложил пост, суть которого: у кого что болит, тот о том и говорит. То, как я назвал ребенка, это мое дело. А люди лезут в чужую жизнь. Им заняться больше нечем? Это же буллинг (травля — прим.авт.), неприкрытая агрессия. Это показательная ситуация.

— Сейчас про вас кучу заметок на новостных ресурсах. Там нет опровержения. Не смущает?

— Меня почти никто из журналистов спрашивал, это правда это или нет. Всем, кто спросил, достоверная ли информация, я ответил: «Нет, это неправда». К тому же я сделал еще один пост три дня назад (большой текст прямо не опровергает информацию об имени, но завершается фразой «Что касается имени — шалость удалась» — прим. авт.)

— Все было ради вашей рекламы?

— Мой блог всегда был для узкой группы людей. Каких-то целей по продвижению я себе не ставил. Хотя после этой истории ко мне на консультации записались новые люди.

— Как на самом деле зовут ваших детей?

— У меня три дочери: Марта, Аврора, сейчас родилась Ариадна.

— Ариадна — в честь персонажа легенд и мифов Древней Греции?

— Нет. Перед родами к жене приходят девочки во сне и говорят, как их зовут.