Зеленский размечтался: «Крым примет Украину с радостью»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины считает, что все крымчане, в душе, мечтают вернуться к Неньке. Свое мнение Владимир Зеленский в свежем разговоре с придворными журналистами (а других на Украине после закрытия неугодных телеканалов не осталось) обосновал шизофреническими, высушивающими мозг аргументами и одной маленькой шуткой:

«Люди всегда хотят перемен, видят что-то хорошее в будущем. Поэтому, я уверен, никаких ментальных изменений не надо будет делать — с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму. Даже те, кто в душе ещё с октябрятским значком, всё равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернётся жизнь».

Готовя эту реплику, Зеленский умело забыл засылку украинских диверсионных групп на полуостров. Серию отключений электричества, вылившуюся в полную энергоблокаду Крыма в 2015 году. Наконец, перекрытый Северо-Донецкий канал и дефицит пресной воды, который мучает крымчан уже седьмой год. А попытки устроить морскую войнушку натовцев с Россией?

То есть, по мнению Зеленского, это все было сделано, чтобы заменить в крымских сердцах октябрятские значки на жовто-блакитные вилы и посеять в Крыму любовь к Украине?

Буду бить, пока не полюбишь?

Так делают на Украине?

А если попробовать вспомнить, что хорошего сделала Украина для Крыма за эти семь лет? Да и за 23 предыдущих, когда полуостров оказался в собственности ставшей незалежной страны? Вопрос риторический. Потому что из реальных дел, лишь переписанная статья в Википедии, где какие-то добрые самостийники внесли Крымский мост в раздел «Мосты Украины».

И все.

Не считая всех возможных блокад, санкций и постоянных обещаний сбросить на полуостров великоукраинские десанты, а всех предателей и москалей утопить в море. Или сжечь – много вариантов предлагалось, в том числе и с самых высоких украинских трибун.

Крым все помнит и свой выбор сделал давным-давно. Крымчане, родившиеся в год референдума, через несколько дней пойдут в школу. И будут учить там родной русский язык. Забыли уже, пан Зеленский, про ваш украинский «Закон о мове»?

А мы помним – и Крым и вся огромная Россия.