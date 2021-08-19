Зеленский: В Крыму с радостью примут украинскую власть

Зеленский заявил, что в Крыму с радостью примут украинскую власть Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жители Крыма с радостью примут власть Киева и без каких-либо ментальных изменений. Такое заявление украинский лидер сделал в разговоре и с журналистами во время визита на остров Змеиный.

По мнению Зеленского, завоевать умы жителей Крыма киевской власти будет нетрудно, а вот вернуть полуостров под свой контроль – задача более сложная. Крымчане, уверен он, понимают, что после выхода из состава Украины никаких позитивных изменений в их жизни не произошло.

«Сейчас крымчане увидели, что будет без Украины. Вот сейчас Крым без Украины. Люди всегда хотят перемен, мечтают о хорошем будущем. Поэтому я уверен, никаких ментальных изменений не потребуется – они с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму», – сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что власти Киева будут радоваться даже те, кто в душе еще с «октябрятским значком». По заверениям главы государства, «с Украиной в Крым вернется жизнь».

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский в одном из своих интервью заявил, что «Крым никогда не будет русской землей». В этом же интервью он не в первый раз рассказал о своей любви к полуострову и даже назвал его «своим».

Напомним, в феврале 2014 году власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании приняли участие свыше 80 процентов имеющих право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7 процента и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги референдума, власти Украины отказываются признавать Крым частью России.