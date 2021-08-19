Александр Проханов - в день 30-летия ГКЧП: «В перестройку народу внушили отвращение к СССР. С Россией этот «фокус» не пройдёт».

Писатель Александр Проханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Александр Андреевич, я к вам за мудростью. Что нам нужно сделать для того, чтобы Россию никогда не поставили на грань гражданской войны, как это было 30 лет назад?

- В 1991 году завершилась огромная четырехлетняя спецоперация, имя которой – «перестройка». ГКЧП был её заключительным этапом. Смысл ГКЧП был в том, чтобы создать примерно двухдневный конституционный вакуум в стране, когда не было власти. И за время этого вакуума передать полномочия союзного центра – Горбачева – к параллельному центру – к Ельцину.

И тогда весь контроль над армией, разведкой, финансами оказывается у Ельцина, который использовал свой ресурс для роспуска Советского Союза, для его расчленения.

Вот что такое был ГКЧП и что такое была «перестройка».

Чтобы этого не произошло сегодня, необходимо не допустить того, что мы называем «перестройкой»...

- ...Как это понять?

- ... А именно – не запустить процесс (тогда он исходил из центра), в котором истребляются все смыслы, все основы, все константы, на которых зиждется наше государство.

Как это сделали в период «перестройки», когда истребили все базовые предоставления о Советском Союзе, народу внушили отвращение к родной стране - СССР. И, вместо родной, людям была предоставлена какая-то мифическая, не существующая страна, которая потом сразу исчезла после 1991 года из их сознания.

Вот это необходимо не допустить – «перестройки-2». Думаю, с Россией этот «фокус» не пройдёт. Не допустить к главенству и господству те «либеральные круги» сегодняшней России, которые хотят «пересмотреть» нынешнее государство. В лучшем случае – изменить, а в худшем – смести его долой и поставить какое-то новое, свое, мифическое прозападное государство. Вот это главная задача.

- Да? И что же нам надо делать?

- Чтобы этого не произошло, необходимо, чтобы Президент России не дрогнул, как это было с главой СССР в августе 1991 года. Чтобы от него не исходила эта «перестройка». Чтобы он оставался тверд и верен тем принципам, на которых стал строить Пятую империю – то есть, сегодняшнюю Россию.

И ещё - ни в коем случае нельзя допускать к власти «западников»... Смысл непонятен, Саша?

- Да!

- То есть - людей, которые внутренне противятся русскому развитию, смотрят на Запад как на свою духовную и экономическую родину.

Вот, чтобы они не пришли, мы - русские патриоты, интеллигенты, интеллектуалы, рабочие, простые люди, - и соединяемся в новое грядущее патриотическое движение русской мечты. Оно должно вдохновить во многом унывающий и обескураженный народ, показать ему его величие, значение, его миссию в истории России и всего человечества.

И опять внушить нашим людям уверенность в нашей неизбежной русской Победе.

- Пока, слава Богу, это удается. И президенту, и нам с вами. И никто нас не собьет с этого пути. Я правильно вас понимаю?

- Ты спросил, что нужно сделать, я тебе сказал, - что! Пока, да, это удается.

- Слава богу. Будем стоять на своем.

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