Борис Щербаков попал с пневмонией в ту же больницу, в которой вылечили Макsим

Актер Борис Щербаков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезда кино, актёр Борис Щербаков попал в больницу с двусторонней пневмонией и положительным ПЦР-тестом. Борис Васильевич как будто бы заболел ковидом 12 августа.

Как рассказала «КП» супруга артиста Татьяна Бронзова, Щербаков сделал прививку «Спутником – V» еще в июне. Татьяна Васильевна привилась в мае.

Борис Васильевич утверждает, что последние полгода он не выезжал из Москвы, а тест у него — отрицательный. Но это не совсем так.

В начале лета он вместе с женой летал на кинофестиваль в Ессентуки «Хрустальный источник».

8 августа Борис Щербаков улетел в Крым на съемки к режиссеру Валерии Гай Германики. Он играет небольшую роль - отца главного героя.

По словам Татьяны Бронзовой, Борис Васильевич много работает. В августе у него спектаклей не было. Но он любит сниматься в кино. Сейчас уже не играет героев-любовников, как в молодости, но отцов и дедушек на его век хватит. Кроме того, Щербаков занят на телевидении, каждый месяц он ведет программу на канале «Звезда». Это его основной заработок. Так что где именно заразился коронавирусом народный артист, трудно сказать.

По оценкам врачей, состояние Бориса Васильевич средней тяжести. По информации источника kp.ru, артист попал в ту же больницу, в которой спасали певицу Макsим - 52-ю больницу. Мы желаем любимому актеру скорейшего выздоровления.