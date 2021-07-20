Лежит в коме дольше Надежды Бабкиной: что происходит с певицей МакSим

Артистка по-прежнему находится в реанимации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вокруг состояния певицы МакSим, которая больше месяца находится в коме, ходит много слухов. Поклонники переживают за 38-летнюю артистку. Некоторые боятся, что она не будет прежней. Мол, вокалистка находится в медикаментозном сне дольше, чем Надежда Бабкина, которая месяц была между жизнью и смертью. Помощница звезды рассказала, что происходит с кумиром.

Певица МакSим в настоящее время лежит в реанимации 52-й больницы Москвы. Здоровьем артистки занимаются лучшие врачи - большие профессионалы своего дела. "Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят", - рассказала помощница вокалистки Яна Богушевская.

Она назвала слухи о состоянии знаменитости "бредом и выдумками". "Я каждый день читаю разные версии болезни Марины и могу сказать, что в основном это даже не сливы из больницы, а выдумки", - цитирует ее РИА Новости.

Также она отметила, что изменений в состоянии здоровья МакSим нет. Она больше месяца остается на ИВЛ в искусственной коме. Звезда попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У артистки диагностировали пневмонию, серьезное поражение легких и низкую сатурацию. Позже стало известно, что у вокалистки отказывают правое легкое и сердце. Она не может дышать без аппаратов. А в головном мозге началось воспаление.