«У меня сносило башню от Оли»: Манукян рассказал, что сделал Бузовой предложение на третий месяц их знакомства

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в январе этого года. Фото: Инстаграм.

Давид Манукян и Ольга Бузова закрутили роман в 2019 году. А в январе этого года влюбленные со скандалом расстались: певица обвинила бойфренда в измене и рукоприкладстве. Только сейчас Дава решил рассказать свою версию событий. По словам блогера, он настолько влюбился в телеведущую, что сделал ей предложение уже на третий месяц их знакомства. Однако до загса пара в итоге так и не дошла. О причинах их расставания Дава рассказал в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики»

Артист вспомнил, как романтично он сделал Бузовой предложение. Давид подарил кольцо и попросил Ольгу выйти за него замуж во время поездки в Рим.

- Об этом никто не знает, но спустя три месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни, и я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом, - поведал Манукян.

Время шло, а Ольга не торопилась со свадьбой. Похоже, поющая телеведущая не отнеслась всерьез к предложению Манукяна. Он же, по его словам, сходил с ума от любви.

- Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно. Первые полгода у меня сносило башню от Оли, и она ко мне относилась так же. У нас была страсть, - говорит 28-летний блогер.

Причиной разрыва их отношений он считает несходство характеров. Давид признает, что они с Ольгой слишком разные, и это стало понятно только со временем.

- Мы просто не подошли друг к другу, характеры разные. Это нормально. В начале отношений часто бывает, что два человека испытывают друг другу страсть, а со временем появляются моменты, которые обоих напрягают. Мы поняли, что нам не по пути, - констатировал Давид.

О разрыве с Давидом Ольга объявила через Инстаграм. Фото: Инстаграм.

Сейчас ни Манукян, ни Бузова не состоят в отношениях. За плечами у Ольги уже есть один неудачный брак – с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен обвинял экс-супругу в том, что она была слишком увлечена карьерой и не хотела нормальной семейной жизни. В частности, по словам Тарасова, Ольга отказывалась заводить детей. В браке с нынешней избранницей Анастасией Костенко у футболиста родилось уже двое детей и на подходе третий.

Расставшись с Бузовой, Манукян не устает рассказывать, как дорого ему обходилась Оля. Цветы, подарки, кутюрные сумки – на презенты возлюбленной уходила львиная доля его гонораров. Зато теперь Манукян может позволить тратить деньги на себя, любимого.

- Я стал очень много экономить и просто понял, как много денег тратил, - поделился с поклонниками блогер.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова расстались во время празднования дня рождения телеведущей 22 января. Об этом Ольга объявила, как водится, через Инстаграм.

- Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи, - рассказала Бузова в соцсети, намекнув, что Манукян изменял ей и поднимал на нее руку.