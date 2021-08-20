Кому идеально подойдет робот-пылесос

В современном мире сложно представить человека, который бы противился новым технологиям, способным решить часть бытовых вопросов. Стиральная и посудомоечная машина, микроволновая печь и кухонный комбайн, электровеники и роботы-пылесосы ежедневно облегчают нашу жизнь, экономя драгоценное время для родных и близких людей.

Сегодня уделим вниманием последнему из перечисленных устройств – роботу пылесосу. Они стали захватывать рынки в двухтысячных годах. Тогда устройство только отдаленно напоминало современного собрата. Первые роботы-уборщики были громоздкими и сложными в эксплуатации, с трудом ориентировались в пространстве, не имели боковых щеток и в целом больше создавали видимость уборки, нежели приносили реальную пользу.

Но время не стоит на месте. За двадцать лет инженеры крупнейших компаний-разработчиков научили технику соответствовать самым высоким запросам человека, а порой и предугадывать их.

Роботы-пылесосы теперь не только отлично ориентируются в пространстве, составляют карты уборок и сами следят за уровнем зарядки, но и самостоятельно избавляются от мусора, моют пол и проводят стерилизацию воздуха.

Если все еще возникают сомнения в необходимости умного помощника, то производитель Xiaomi перечислил четыре ситуации, когда робот-пылесос действительно необходим в доме.

Для владельцев домашних питомцев

Владельцы домашних животных прекрасно знают, что четвероногие дарят не только радость, но и доставляют определенные хлопоты. Чего только стоит шерсть, которая остается на ковре, сказывается в валики и прячется по углам. А еще она может стать причиной появления аллергии.

В Роспотребнадзоре отмечают, что сама шерсть – не является выраженным аллергеном, но она служит своеобразным резервуаром, где накапливаются главные аллергены кошки - белковые соединения, которые присутствуют в составе слюны, кожного сала, в выделениях, слущенных чешуйках кожи.

Представили, что разбросано по ковру? Регулярная уборка в таких условиях просто необходима. Даже если в доме нет аллергиков, согласитесь, не самая приятная перспектива ходить босыми ногами по слущеным чешуйкам.

Если времени на уборку катастрофически не хватает, то решить вопрос может Xiaomi ROIDMI Eve Plus. Пылесос имеет двойные боковые щетки, что позволяет лучше собирать пыль и волосы. За счет минимальной высоты устройства – всего 9,7 см – уборка возможна практически под всей мебелью.

Флагманский Roidmi Eve Plus получил лазерный дальномер, определяющий расстояние до окружающих объектов. Эти технологии пришли на службу потребителям из научных и военных производств. Точность перемещений стала на 40% выше, чем у предшественников. Дальномер делает пять оборотов в секунду вокруг своей оси, составляя карту помещения в реальном времени.

Лазерная навигация LDS 4 и умное планирование пути рационально выстраивают маршрут, чтобы ни один участок не остался необработанным. А генератор дезодорирующих частиц является настоящим убийцей бактерий, аллергенов и пылевых клещей.

Для любителей идеального порядка

Если вы относитесь к категории тех, кто ценит идеальную чистоту, то уже успели испробовать различные методы в борьбе с ненавистной пылью. Даже ежедневная влажная уборка не всегда спасает. К вечеру пол и мебель снова покрываются микрочастицами. А знаете, что содержит в себе пыль? Микрочастицы песка, пролетевшие тысячи километров, вулканический пепел, морская соль частицы круп с кухни, чешуйки волос, продукты разложения тканей и многое другое.

Xiaomi ROIDMI Eve Plus в войне за чистоту станет незаменимым союзником. Достаточно просто подключится к сети, чтобы передать команду роботу со своего смартфона. Мощность всасывания устройства составляет 2700 Па (этого достаточно чтобы поднять пыль даже с высокого ворса ковра), причем можно регулировать данный параметр – снижать его или выставлять на максимум.

Широкое сопло, V-образная роликовая и двусторонние щетки позволят собирать любой мусор на полу: от мелкой пыли до крупных крошек.

Система всасывания у самого робота классическая, а вот у станции самоочистки производитель максимально сократил воздушный тракт. Это позволяет легко перегнать мусор из пылесборника пылесоса в мешок для сбора пыли.

Длина всего тракта от пылесборника робота, когда тот состыкован со станцией, до мешка на самой станции самоочистки составляет 379 мм, что почти в два раза меньше, чем у большинства аналогичных моделей других производителей. За счет минимальных размеров удается избежать потери собранного мусора и возврата пыли в квартиру.

На станции имеется встроенный генератор дезодорирующих частиц, который удаляет 99,99% бактерий, вирусов и паразитов. Аналогичную технологию применяют в медицине и других отраслях, где требуется стерильность.

Для будущих мам

Ожидание ребенка - время трепетное и сопряженное со множеством забот. Будущей маме приходится заботиться не только о себе, но и следить за и развитием будущего малыша. А ведь бытовые заботы никто не отменял. Ребенок растет в животе и с каждым месяцем наклоняться становится все сложнее и сложнее.

В данном случае робот возьмет на себя не только заботы о чистоте (соберет мусор и помоет пол), но и позволит менять мешки для сбора пыли всего пару раз в месяц. У Xiaomi ROIDMI Eve Plus объем мусорного мешка на станции составляет три литра.

А вот бактерий и зловонного запаха можно не бояться – контейнер будет герметично закрыт, а об окружающей среде позаботиться генератор дезодорирующих частиц.

Кстати, пылесос может проводить уборку не только всей квартиры, а отдельного участка. Для этого достаточно запланировать уборку в настройках, нажав несколько кнопок в приложении. Если же подружиться с приложением не удалось, то можно передать голосовую команду. Система сама распознает ее и составит рекомендации.

Работающие родители

Xiaomi ROIDMI Eve Plus станет незаменимым помощником для семей с детьми. Работающим родителям трудно найти время на уборку. А выходные хочется провести за более приятными делами.

Поручить заботу о чистоте пола можно роботу-пылесосу. Устройству под силу отмыть не только прилипшие кусочки пищи, но и въевшиеся пятна. При этом расход воды и моющих средств минимален и можно не опасаться, что дети поскользнуться на мокром покрытии. Бак объемом в 250 мл тратит ровно столько воды, чтобы избежать пятен и разводов.

В приложении можно установить время и площадь очистки (доступны три вида виртуальной стены), запретить въезд в игровую зону и не волноваться, что пылесос собьется с пути, наткнувшись на брошенные игрушки.

Xiaomi ROIDMI Eve Plus максимально вычистит территорию вокруг неожиданного препятствия и продолжит уборку по запланированному маршруту.

Цена вопроса

Из дорогих игрушек роботы-пылесосы превратились в эффективных помощников по хозяйству.

Цены на них стартуют от 15 тысяч рублей и зависят от модели и комплектации умного помощника. Если говорить об устройстве со станцией самоочистки, то на рынке представлено не так много действительно качественных моделей.

В этом вопросе Xiaomi ROIDMI Eve Plus ловко обходит конкурентов, предлагая потребителю целый набор действительно работающих решений по разумной цене.

Покупка Xiaomi ROIDMI Eve Plus на OZON обойдется в 29990 рублей.