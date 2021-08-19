Филипп Киркоров с шиком появился на «Новой волне»: «15 чемоданов и рожки»

Филипп Киркоров на репетиции номера на сцене конкурса "Новая Волна". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи стартовал музыкальный конкурс «Новая Волна» под традиционным руководством маэстро Игоря Крутого. На пресс-конференции перед открытием песенного смотра собрались его главные герои: Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Николай Басков и Дима Билан.

У Билана и Баскова в эти дни в рамках конкурса пройдут юбилейные вечера - Дима будет готовится к грядущему 40-летию, а Николай - к 45-летию.

Дима Билан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Николай Басков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гвоздём программы обоих юбилейных вечеров станет Филипп Киркоров, записавший каверы на песни своих друзей. В Сочи артист привёз двух личных стилистов, которые собрали ему эксклюзивные образы от известных брендов.

- 15 чемоданов одежды привёз. А где ещё выгуливать, накопленное за два года пандемии, как не на «Новой волне», - кокетливо улыбнулся «акулам пера» король сцены. - Кстати, специально к моему номеру на песню Баскова «Вишневая любовь» Dolce & Gabbana сшили мне роскошный наряд в греческом стиле.

Киркоров - журналистам "Новой Волны": "15 чемоданов одежды привёз!". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пресс-конференцию Филипп тоже пришёл далеко не в трениках. Поп-король появился перед журналистами в модном летнем костюме (в шортах и рубашке, украшенными логотипом известного бренда) и в бейсболке от Givenchy с золотыми рожками.

- Эта кепка стоит, как вся эта пресс-конференция, - пошутил артист.

Кстати, аксессуар и правда дорогой. Более бюджетный аналог этой бейсболки стоит около 100 тысяч рублей. А тут ещё рожки, покрытые золотом. Напомним, бейсболка с рожками - один из главных героев показа весенне-летней коллекции бренда.

Филипп Киркоров: "Эта кепка стоит, как вся эта пресс-конференция!". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я очень ответственно подхожу к выбору костюмов и для сцены, и для выходов в свет. Не могу позволить себе некачественные вещи, - объьясняет Филипп Киркоров. - Все для любимых зрителей. Поэтому обращаюсь к именитым дизайнерам как в нашей стране, так и за границей. Из- за высокого роста у меня не стандартный размер. Мне трудно что-то подобрать себе в магазинах. Поэтому самые лучшие бренды создают для меня эксклюзивные вещи, в которых я потом появляюсь. И все начинают это обсуждать. А за все красивое и ах-ах надо платить большие деньги.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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