Три развода механика Гаврилова: как и почему они не состоялись

Пьянящий воздух сексуальной свободы сыграл с механиком Гавриловым злую шутку. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Фамилия Игоря Ивановича и правда Гаврилов. А вот механиком он отродясь не работал, занимался озвучкой зарубежных сериалов. Но друзья сочли, что раз уж был такой фильм «Любимая женщина механика Гаврилова», то окрестить Виктора Ивановича «механиком» будет в самый раз.

Любимых женщин у Гаврилова было немного, он вообще был человек положительный. Однажды полюбил и решил жениться. Женился. Первые несколько лет все шло хорошо. А потом началось.

Попытка № 1

Гаврилов подтрунивал над любовью супруги к женским журналам и форумам. «Ну что ты там хочешь найти? - ласково спрашивал он. - Это же все для наивных дурочек, а ты женщина мудрая, с образованием. Давай лучше я расскажу, что будет в 11-й серии «Семейства Хопкинсов», там тоже про любовь».

Однажды на глаза ему попался один такой журнал. Довольно симпатичная женщина-психолог (многовато фотошопа, отметил Гаврилов) рассуждала: в семье должна царить любовь. Когда супружество превращается в рутину - это уже не семья. Тут не грех подумать о разводе, ведь, возможно, где-то рядом есть человек, с которым вам суждено быть вместе.

Гаврилов призадумался. А ведь и правда - рутина. Позавтракали, разъехались на работу, поужинали, жена - журналы читать, Гаврилов - телевизор смотреть. По выходным - магазины, кинотеатр, изредка в гости к кому-нибудь. И почему журнал на этой странице раскрыт? Жена о том же думает? Развод?

Вечером пришла жена.

- Вот ты меня все подкалываешь, что я журналы разные читаю, - весело начала она. - А зря, между прочим. Там дельные советы попадаются.

Гаврилов напрягся. Жена продолжала:

- Но иногда и правда такую чушь печатают, вот смотри: «Когда семейная жизнь превращается в рутину, это уже не семья, в такой ситуации не грех и развестись». Ну ведь бред же?

- Бред, - согласился Гаврилов. - Заскучал - разводись? Чего тогда было жениться?

А про себя подумал: да не такая уж у нас и рутина, если разобраться.

Попытка № 2

В 186-й серии «Семейства Хопкинсов» супруга, почувствовав, что муж к ней охладел, решила взбодрить отношения, накупила сексуального белья и пригласила любимого на ночь страсти в отель. Игорь Иванович призадумался: «А моя? Ни кружавчиков, ни стрингов, ни пеньюаров. Неужели не заслужил? Я ведь мужчина, мне красоты хочется».

Сгоряча Гаврилов даже завел себе любовницу - коллегу из звукового архива. Вика давно посылала ему сигналы, оставалось только великодушно согласиться. С первого свидания Гаврилов нашел в Вике все то, чего ему так не хватало в жене: кружавчики, стринги, пеньюары. Плюс разные интересные приемчики в постели, о которых он только слышал. Все это напоминало красивый эротический сон.

Пьянящий воздух сексуальной свободы сыграл с механиком Гавриловым злую шутку. Дома он с грустью глядел на жену, каждый день одетую в одно и то же домашнее платье. А попытки применить в постели новый опыт, полученный от Вики, вызывали у супруги непонимание.

А вот возьму и разведусь, решил Гаврилов и пошел с этой вестью к Вике. Она была, против обыкновения, одета не в полупрозрачный пеньюар, а в миленький, но не очень сексуальный халат, на лице - очищающая маска, в волосах бигуди. «Ну иди сюда, мой любимый, - притянула она Игоря Ивановича к себе. - Мой, никому тебя не отдам».

Гаврилов напрягся. Он вспомнил рассказы друзей, что поначалу женщины, чтобы привязать к себе мужчину, идут на разные уловки - кружавчики, стринги. А когда понимают, что он никуда не денется, все становится как у всех. «Так теперь будет всегда?» - подумал Гаврилов. И решил пока не разводиться.

Попытка № 3

Сначала развелся друг Игоря Ивановича Григорий. И женился во второй раз. «С первой у меня все время какие-то проблемы были, - рассказывал друг. - Потом понял: ну не мой это человек. Так зачем себе и ей жизнь портить? А с новой женой - совсем по-другому. Она меня с полуслова понимает, я - ее. Нам просто хорошо вместе».

Потом двоюродный брат Гаврилова заехал в гости и сообщил, что женился во второй раз. И тоже на женщине, которая его с полуслова понимает. «Так честнее», - сказал он.

Игорь Иванович призадумался. Жена его с полуслова не понимала, иногда долго приходилось объяснять ей очевидные вещи. А это, смекнул Гаврилов, может значить только одно: не мой она человек. А мой человек, мое счастье ходит где-то рядом и страдает от одиночества.

Снова запахло разводом

Но тут вдруг развелся двоюродный брат. «Упс, ошибочка вышла», - только и сказал он.

Через месяц друг Григорий сообщил, что возвращается к первой жене: «Шило на мыло менять - себе дороже».

Призадумался Гаврилов. Мысли о разводе будут посещать его еще не раз. Но в этом году он отметит 20 лет совместной жизни с женой. Которая не слишком сексапильна, не понимает его с полуслова, и все это немного напоминает рутину. Но рутину спокойную и приятную. Может, это и есть семейное счастье?