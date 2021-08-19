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Экономика19 августа 2021 20:10

ЯМЭФ-2021: 2500 участников, делегаты из 96 стран, 49 деловых мероприятий

Состоялось первое заседание Оргкомитета Ялтинского международного экономического форума
Источник:kp.ru
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Заседание первого программного комитета VI Ялтинского международного экономического форума.

Заседание первого программного комитета VI Ялтинского международного экономического форума.

18 августа состоялось заседание первого программного комитета VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет с 4 по 6 ноября 2021 года на площадке отеля «Mriya Resort & SPA» в городе Ялта Республики Крым. Участие в мероприятии приняли заместители председателя организационного комитета, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров, а также партнеры и участники деловой программы, которые подключились к обсуждению форума через видеоконференцсвязь.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии. В этом году форум пройдет позднее обычных сроков – с 4 по 6 ноября 2021 года. Организаторами Форума выступает Правительство Российской Федерации и два субъекта Российской Федерации: Республика Крым и Республика Башкортостан. С 2019 года распоряжением Правительства Российской Федерации Организационный комитет Форума сформирован под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Предстоящий ЯМЭФ будет приурочен к 100-летию образования Республики Крым в составе Российской Федерации.

«Мы ведем активную работу по подготовке к VI Ялтинскому международному экономическому форуму. В прошлом году нам пришлось перенести его из-за пандемии коронавируса, и это добавило дополнительного внимания к Ялтинскому форуму, все ожидают его проведения. Однако мы решили, что в этом году ограничим число участников, чтобы максимально эффективно отработать программу форума. В этом году ожидается примерно 2500 участников», - сообщил Сергей Аксёнов.

Тем не менее, количество иностранных делегаций, которых ожидают очно на ЯМЭФ, может быть увеличено. В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участи представители 79 стран, а в 2021 году ожидаются представители из 96. По словам Андрея Назарова Ялтинский форум продолжит задавать тренды в международной политике, а его участники попытаются заглянуть «за горизонт будущего» для обеспечения устойчивого развития России.

«Я неоднократно говорил, что инвестиции являются главным источником роста экономики. Однако опыт прошлого года, когда мир столкнулся с эпидемией коронавируса, заставил нас смотреть гораздо шире на существующие механизмы развития экономического потенциала. Сегодня недопустимо узко мыслить, задавая прогнозы на краткосрочное будущее. Мы должны смотреть дальше и масштабнее. Только тот, кто мобилизуется, и примет эффективные решения, сможет стать лидером в будущем. В своей работе мы всегда стремимся быть на два шага впереди. «Послезавтра», - именно так названа тема, которая даёт VI ЯМЭФ главный посыл и будет сквозной во всей деловой программе», - отметил Андрей Назаров.

Всего на форуме будет 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: «новая инфраструктурная политика России», «инвестиционная стратегия регионов», «крымские приоритеты развития», «международное партнерство», «технологии и цифровизация – инструменты успеха». В рамках культурной программы состоится празднование Дня национального единства, а также торжественное вручение премии «Женщины России». Участники программного комитета обратили внимание, что в дни форума Республика Крым будет также принимать ежегодный фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест». Глава республики Сергей Аксёнов поддержал идею включить его в программу форума.

«У нас будет секция по виноградарству и виноделию и логично будет добавить туда «Ноябрьфест». Это будет интересно гостям, поэтому форум и фестиваль мы синхронизируем», - заявил Аксёнов.

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года и входит в большую пятерку крупнейших международных форумов страны.

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