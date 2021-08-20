Марина Зудина отдыхает рядом с президентской виллой, а Кристина Асмус показывает грудь на Шри-Ланке

Кристина Асмус и Марина Зудина отдыхают в эти дни у моря. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Хорватию съехались многие знаменитости. Например, актриса Марина Зудина с дочкой Машей Табаковой улетела в Сплит. И делится в Инстаграме свежими впечатлениями от поездки. Из Сплита они переехали на острове Хвар в частную виллу, рядом с виллой президентской (надо думать, президента Хорватии). Зудина делает фото на фоне дивных видов. Вот она возлежит возле бассейна-инфинити, фоном идёт музыка Нино Рота к фильму Филлини «Амаркорд». А почему не к "Сладкой жизни"?

«Оказывается, можно отдыхать рядом с президентом страны, - рассказывает Марина своими фолловерам. - И между твоей виллой и его всего лишь небольшая ограда! На Хваре фактически ничего не продаётся и не покупается, просто нет предложений! А мои очень давние друзья, которые мечтали об этом лет 10, смогли воплотить мечту в реальность! Когда очень чего-то хочешь и веришь, это способно стать реальностью, как пишут во всех умных книжках. Интересно только, влияет ли на реализацию этих желаний то, в какой стране ты живешь…».

Актриса Евгения Крюкова тоже провела две недели в Хорватии. Млет, Хвар, Дубровник... Плавала на яхте по Адриатике вдоль островов.

«Уже больше десяти лет наша семья каждый год отдыхает в Хорватии. Я не знаю лучше моря! Чистейшая вода, больше тысячи островов, невероятная еда! Все по настоящему! Для меня это полная перезагрузка! Это нужно! Я люблю путешествовать, - рассказала Евгения в своем микроблоге. - Новые ощущения, новые эмоции. Но здесь я именно отдыхаю! Это как медитация! Две недели такого релакса и год в строю с целым багажником сил! В прошлом году не получилось из-за пандемии. И сейчас сложно! Такая усталость, что никак не отпускает". Зарядившись солнцем и морем, Евгения констатировала: «Батарейка полная! Пора на работу!»

Звезда фильма «Текст» актриса Кристина Асмус сейчас на съемках фильма "Булки" на Шри-Ланке. Асмус вернулась на Цейлон еще в июле, чтобы закончить съемки, которые не удалось завершить в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В этот раз впечатления от Шри-Ланки у нее не такие радужные, как год назад: "Сейчас здесь всё по-другому… Улицы пустуют. Массовку нам не дают, с местными контактировать нельзя, ходить никуда тоже. Прилететь из группы разрешили в страну только 11 людям, ураганы и ливни каждый день, сценарий меняем прям во время съёмок. Во всём отеле только наша съёмочная группа и место съёмок оцеплено. Но у нас прекрасная команда и мы все очень болеем за наше кино! И я очень надеюсь, что мы согреем вас своими «Булками» уже этой зимой!"

От нечего делать Кристина публикует провокационные фото. «Жарко» — подписала она эротическую фотографию в мокрой майке.

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым только что вернулась из Греции, с острова Миконос. "Спасибо, гостеприимная, красивая, вкусная, весёлая Греция и неповторимый Миконос. Зарядилась энергией моря и солнца, чтобы вновь отправиться на гастроли и готовить новые проекты!", - написала певица в Инстаграме.

Накануне праздника Преображения Господня актер Павел Деревянко вместе с друзьями - Александром Реввой и Никитой Лушниковым совершили небольшую экспедицию на Святую гору Афон в Грецию. И сделал подробный фотоотчет.

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