Битва бикини: Как выглядят в купальниках Кристина Орбакайте, Юлия Высоцкая, Ирина Пегова и другие звёзды 40+

Ирина Пегова очень любит фотографироваться. И выкладывать фото в свой Инстагарм Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Профессия заставляет актрис держать себя в форме, заниматься спортом и хорошо выглядеть. Что они и демонстрируют, отправившись на отдых. В купальниках они выглядят молодо и свежо. И главное, они - желанны.

Этим летом Евгении Крюковой исполнилось 50 лет. Но глядя на красавицу-актрису, кто скажет, что эти цифры - правда?

Сейчас Евгения путешествует с семьей на яхте вдоль побережья Хорватии. И регулярно выкладывает фотоотчеты своего красивого и дорогого отдыха. То она как наяда плещется в водах Адриатики, то совершает пешую прогулку по сказочному острову Млет. Но лучше всего у Евгении получается позировать в бикини и белой шляпе. Фотки, достойные обложки журнала Vogue, чем Евгения вызывает неизменный восторг своих поклонников: «Красотка!». У некоторых ассоциируется с героиней фильма «Зло под солнцем» по роману Агаты Кристи с Мэгги Смит и Джейн Биркин. Что тоже показательно: там детективный сюжет разворачивается на фоне роскошной жизни.

Этим летом Евгении Крюковой исполнилось 50 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

43-летняя Ирина Пегова очень любит фотографироваться. И выкладывать фото в свой Инстагарм. Но вот незадача: фото на пляже актриса делает либо со спины, либо с дальнего расстояния, либо в объектив попадает только ее симпатичное личико. Лишь иногда Пегова позволяет себе расслабиться и выставить игривую фоточку в красном купальнике.

Ирина Пегова очень любит фотографироваться Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавнее фото Юлии Высоцкой в белом бикини взорвало Интернет. «Вот это фигура! Огонь! Я думала молодая мулатка танцует», - написала восторженная подписчица Высоцкой. И правда: ни жиринки на теле, железный пресс, никакой дряблой кожи, а ведь Высоцкой на днях исполняется 48 лет. Молодец Юля, всем бы оставаться в такой форме».

Пример нереальной стройности демонстрирует 52-летняя Светлана Бондарчук. Она выбрала синий купальник.

В июле Света отдыхала на Балтике, сейчас – в Испании. В этом, возможно, и кроется секрет ее вечной молодости: больше солнца, моря, пляжа и денег.

Пример нереальной стройности демонстрирует 52-летняя Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Суди по фоточкам 45-летней Анастасии Волочковой, бикини – самый важный предмет ее гардероба. У нее этих купальников сотни. Но свежее фото Насти превзошло все ее предыдущие выходы: вроде купальник на ней есть, а вроде бы и нет, только две белые веревочки.

Свежее фото Насти превзошло все ее предыдущие выходы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

59-летняя Алена Свиридова отдыхает в своем доме в Керчи. И по утрам совершает заплывы, демонстрируя прекрасную спортивную фигуру.

Алена Свиридова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

46-летняя «Ищейка» Анна Банщикова этим летом наслаждалась пляжным отдыхом на острове Сен-Мартен на Карибах. Ну и как не оголиться на пляже в голубом купальнике?

Анна Банщикова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не удержалась и разместила фотографию в бикини 50-летняя Кристина Орбакайте, она путешествует по Греческим островам. И фотографируется в черном бикини в ромашку, вызывая зависть у своих коллег. Фигура, купальник, шик!

Кристина Орбакайт Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настоящую битву купальников устроила 53-летняя Алика Смехова, сфотографировавшись в бикини разных цветов. «Итак,битва купальников-какой лучше,белый,синий или коралловый?» - спросила Алика у своих подписчиков.