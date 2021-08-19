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Политика19 августа 2021 23:00

США в панике: Россия готовит испытания «летающего Чернобыля». Разбираем — правда это или ложь

Москва близка к появлению у нее ракеты с собственным ядерным реактором. Чем она так страшна противнику. И как американцы пытаются этого не допустить. Рассказывает военный обозреватель "КП" Виктор Баранец
Виктор БАРАНЕЦВиктор БАРАНЕЦ
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Ракету "Буревестник" американцы окрестили «летающим Чернобылем».

Ракету "Буревестник" американцы окрестили «летающим Чернобылем».

Ведущий американский телеканал CNN вбросил мировую страшилку в духе «Спасайся кто может, русские идут!» Итак, цитируем: "Согласно спутниковым снимкам, на архипелаге Новая Земля ведется подготовка к испытаниям ракет «Буревестник». Эти ракеты называли «летающими Чернобылями».

Кстати, это сравнение принадлежит главе военной разведки Великобритании генерал-лейтенанту Джими Хокенхаллу, - он одним из первых сообщил о «возможностях новой российской супер-ракеты практически бесконечно пребывать в состоянии ожидания в воздухе и наносить удары с неожиданных направлений по целям.» Дело в том, что у «Буревестника» имеется собственный атомный мини-двигатель. И потому он действительно может преодолеть любую противоракетную оборону, а его дальность практически неограниченна ничем.

Готовятся ли испытания «Буревестника» на Новой Земле — неизвестно. А вот в самом ли деле его можно сравнит с «летающим Чернобылем» - давайте разберемся со специалистом.

Михаил Тимошенко, военный эксперт:

- Чем же так напугал наш «Буревестник» (он же крылатая ракета 9М730) американцев? Что же будет, если он грохнется на территории США? Говорите, у него ядерный реактор, как в Чернобыле? Так в том реакторе мощностью 1000 мВт было аж 190 тонн урана, часть которого и разнесло по Европе и СССР. И уровень радиации в непосредственной близости (то есть, рядом!) от реактора достигал 10.000 рентген в час.

Сравним сначала мощности. Джефф Терри, профессор физики Технологического института Иллинойса, оценил мощность двигателя «Буревестника» в 766 кВт. Ну, пусть профессор слегка ошибся, будем считать ее равной 1000 кВт. То есть, в 100.000 меньше, чем у Чернобыльского реактора.

А сколько урана может быть в реакторе «Буревестника»? Ведь по сути это - такой фен, нагревающий воздух для создания тяги. И что будет, если 9М730 все-таки упадет на священную территорию США? Он загрязнит ее радиацией? Вспомним 24 января 1978 года. В этот день советский спутник «Космос-954», оснащенный ядерным реактором массой 1,2 тонны, сошел с орбиты. Его не сгоревшие в атмосфере обломки упали на север Канады. Американские спецы собрали 90% обломков. В общей сложности – 100 фрагментов массой 65 кило. Некоторые обломки фонили на уровне 200 рентген/час. Но это именно обломки. Вот и все.

А у нашего «Буревестника» будет еще и термоядерная боевая часть, джентльмены! И, похоже, судя по габаритам 9М730, мегатонного класса. Что страшнее - развалившийся от удара об землю реактор или взрыв прямого правнучка «Кузькиной матери»? Полагаю, вам понятно, что такую ракету запускают в самых крайних случаях - если ядерная война уже началась. И снявши голову по волосам не плачут! А вы – про обломки…

У «Буревестника» действительно имеется собственный атомный мини-двигатель, поэтому он может преодолеть любую противоракетную оборону, а его дальность практически не ограничена.

У «Буревестника» действительно имеется собственный атомный мини-двигатель, поэтому он может преодолеть любую противоракетную оборону, а его дальность практически не ограничена.

Рассказывая о тайной подготовке "Буревестника" к новым запускам, CNN ссылается на спутниковые снимки, сделанные коммерческой компанией Capella Space.

Ну и дальше тот же CNN продолжает: "По словам экспертов из Института международных исследований Миддлбери (штат Калифорния), фотографии, сделанные 16 августа, дают «убедительные доказательства того, что Россия вела подготовку к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой» на известной стартовой площадке, расположенной недалеко от Полярного круга (речь идет о полигоне в населенном пункте Паньково на архипелаге Новая Земля, который ранее использовался для испытания ракет «Буревестник»).

В тон коллегам из Миддлбери бьет тревогу сотрудник того же института Джеффри Льюис: "Использование ядерной энергоустановки может дать ракетам неограниченную дальность полета, а также позволит беспрепятственно преодолевать американские радары и системы ПРО". Вот и ответ — почему в США так боятся «Буревестника» и делают все, что бы он не появился на свет.

Поэтому и запугивают (все тот же Джеффри Льюис): "Испытания ракет "Буревестник" представляют угрозу для окружающей среды и здоровья человека".

Что из всего этого следует? Россия должна прекратит делать оружие, для которого нет противоядия у США.

К тому же американские эксперты жалуются: "Эти ракеты невозможно отследить".

Ну, прямо "страшный сон" Пентагона.

В июле 2020 года спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал ракету «Буревестник» «системой судного дня». То есть, системой гарантированного отмщения за ядерное нападение. Зная, что у России есть такая «гарантированная ответка», США вряд ли решатся на нее напасть.

Вот и весь секрет страшилок от CNN.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

"Буревестник" – одна из новейших российский ракетных систем. По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку.

Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Стартовый двигатель ракеты — твердотопливный, маршевый двигатель — ядерный воздушно-реактивный.

Габариты: длина на старте — 12 метров, в полёте — 9 метров.

***

Ну что можно сказать после всего этого? Да, россияне (с переменным успехом) испытывают уникальную ядерную ракету. Да, пока американцы не придумали даже что-то похожее на ее тактико-технические характеристики. Отсюда и переполох в Пентагоне и Белом доме. Отсюда и дешевый прием отстающих конкурентов: стращать человечество "русским летающим Чернобылем".

Если говорить мягко, то это недобросовестная конкуренция. А если грубо - это примитивная провокация.

Тут почему-то вспоминаются знаменитые строки Максима Горького: «Над седой равниной моря гордо реет Буревестник...»

«Буревестник» — плохая весть для ПРО: как новейшее российское вооружение поможет восстановить ядерный паритет

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