Брат Усамы бин Ладена выставила на продажу особняк в США

Старший единокровный брат покойного террориста купил этот дом в 1983 году

Брат самого зловещего террориста современности, лидера «Аль Каиды»* Усамы бин Ладена, Ибрагим бин Ладен решил продать принадлежащий ему особняк в фешенебельном районе Лос-Анджелеса, Бель-Эйр.

Старший единокровный брат покойного террориста купил этот дом в 1983 году. Вилла обошлась ему тогда в $1,6 миллиона, сегодня он просит за нее $28 миллионов.

Риэлторы, представляющие интересы продавца, особо отмечают, что хозяин ни разу не появлялся в доме после терактов 11 сентября 2001 года, устроенных в США «Аль Каидой»*, опасаясь проблем из-за своего родства с главой этой организации, сообщает New York Post.

Похоже, что внутренние интерьеры дома пришли в запустение, их фото на сайте агентства недвижимости не представлены. А вот бассейн и сад – в прекрасном состоянии: все эти годы хозяин нанимал садовода и уборщиков.

Ибрагим жил в этом доме со своей теперь уже бывшей женой – светской львицей Кристин Хартунян Синай.

Известно, что когда-то он учился в одном из калифорнийских университетов, а позже неоднократно заявлял, что никогда в своей жизни не работал.

Как и Усама, Ибрагим – один из 56-и детей, отцом которых является саудовский строительный магнат Мохаммед бин Авад бин Ладен, у которого было 22 жены.

* - запрещенная в РФ террористическая организация

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