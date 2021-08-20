Последний оставшийся в Афганистане еврей отказался покидать страну, чтобы не давать развода жене

Звулун Симан-тов получил десятки предложений из США и Израиля – все хотят помочь ему покинуть страну

Еврейская диаспора Афганистана вот уже много лет исчисляется одним человеком: все остальные давно покинули страну, в которой иудеев не жаловали.

Звулун Симан-тов, после того, как власть в Афганистане захватили талибы*, получил десятки предложений из США и Израиля – все хотят помочь ему покинуть страну, в которой установился исламистский режим.

Но Симан-тов отвергает любую помощь, говоря, что намерен до последнего защищать от талибов* последнюю действующую в Афганистане синагогу и еврейское кладбище, рассказывает Mokorrishon.

Но, скорее всего, упорство пожилого мужчины связано также и с тем, что он вот уже два десятилетия отказывается давать развод своей жене, которая вместе с дочерями много лет назад репатриировалась в Израиль.

Процедура заключения и расторжения брака у евреев регулируется религиозными нормами. Без согласия здравствующего супруга жена не может считаться разведенной. Без так называемого «гета» - разводного письма – брак продолжает считаться действительным, соответственно, ни муж, ни жена без развода не могут создать новую семью.

Обычно подписать «гет» сопротивляющихся разводу мужчин путем увещеваний и даже разного рода санкций уговаривают раввины, но, по понятным причинам, они не могли попасть в Афганистан и уж точно не смогут отказаться в этой стране в обозримом будущем. Повлиять на Симан-това пытались американские дипломаты, работавшие в Кабуле, но их усилия оказались тщетными.

* - Талибан – запрещённая в России террористическая организация

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