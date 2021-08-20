Признание вакцин и свободное перемещение туристов: Что обсуждали на встрече глав правительств ЕАЭС в Киргизии

Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить цифровизацию экономик Фото: REUTERS

В пятницу, 20 августа 2021, Михаил Мишустин завершил свой двухдневный визит в Киргизию, где прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии вели переговоры в Чолпон-Ате на берегу озера Иссык-Куль.

С утра в пятницу с участниками заседания встретился президент Киргизии Садыр Жапаров. После этого начались переговоры. Премьеры обсуждали возможности дальнейшей интеграции в ЕАЭС. Речь шла о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, свободном перемещении органической сельхозпродукции, проблемах изменения климата, совместной борьбе с ковидом, а также ситуации в Афганистане.

- Наша встреча проходит на фоне нарастающих угроз в сфере региональной безопасности . Происходящие в соседнем Афганистане события могут оказывать определенное влияние и на ситуацию с безопасностью стран Центральной Азии, - заявил премьер Киргизии Улукбек Марипов.

Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить цифровизацию экономик.

- Углубить интеграцию поможет создание единого цифрового пространства «пятерки». Мы должны формировать условия для ускоренного перехода наших экономик в «цифру», внедрять передовые технологии и практики, - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что в начале июля был запущен первый совместный проект унифицированной системы поиска работы без границ. Используя сервис, можно найти подходящую вакансию или подобрать персонал на территории всего союза.

- Это пример того, как современные решения открывают новые возможности для развития целой отрасли, в данном случае общего рынка труда как основной ценности союза, - отметил Мишустин.

Премьер также отметил, что экономики ЕАЭС постепенно восстанавливаются после пандемии, и союз показал свою жизнеспособность. Товарооборот в ЕАЭС в этом году вырос на треть.

- Необходимо и дальше активно работать по устранению препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы . Уже снято свыше полсотни препятствий, 12 из них в прошлом году. Сегодня утвердим перечень ограничений, которые надо ликвидировать в текущем и в следующем году, - сказал Мишустин. Он призвал быстрее завершить работу над проектом соглашения о применении электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Премьер также предложил обеспечить беспрепятственное перемещение экопродукции на пространстве ЕАЭС.

- С каждым годом во всем мире растет спрос на органические продукты . Люди хотят покупать еду, которая изготовлена без использования пестицидов, консервантов и пищевых добавок, и нужно обеспечить беспрепятственное перемещение таких товаров. Сегодня мы планируем утвердить «дорожную карту», чтобы экопродукция стала более доступной для граждан. Надо ввести единые требования по ее производству, маркировке и сертификации, - сказал Мишустин.

Говоря о ситуации с коронавирусом, премьер отметил, что российские специалисты продолжат оказывать поддержку странам ЕАЭС в вопросах производства вакцины.

- У жителей государств «пятерки» появляется все больше возможностей сделать прививку высокоэффективными и безопасными препаратами, которые созданы в нашей стране, в Казахстане, в Белоруссии - там уже налажен собственный выпуск российской вакцины «Спутник V». Первые партии препарата произведены и в Узбекистане, - напомнил Мишустин.

Премьер Казахстана Аскар Мамин предложил упростить передвижение вакцинированных туристов по территории стран ЕАЭС. Речь идет о взаимном признании паспортов вакцинации, создании совместных туристических зон со смягченным карантинным режимом и дальнейшем развитии цифровой инфраструктуры.

По итогам межправсовета были подписаны 16 документов. Главы правительств договорились о формировании общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС, реализации скоординированной транспортной политики государств – членов союза на 2021 – 2023 годы и о цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и Китаем.

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