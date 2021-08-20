Отец умершего при загадочных обстоятельствах Влада Галкина сделал заявление о его наследстве

Кого он подозревает в похищении денег и убийстве сына, Борис Галкин расскажет в субботнем выпуске "Секрета на миллион" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спустя 11 лет после смерти Владислава Галкина его приемный отец все еще оплакивает сына и терзается страшными подозрениями об обстоятельствах того рокового дня. Звезды сериала «Дальнобойщики» не стало 25 февраля 2010 года: его нашли мертвым в собственной московской квартире. Первым забил тревогу именно Борис Галкин, когда его приемный сын, страдавший острым панкреатитом, перестал выходить на связь. Как установила экспертиза, 38-летний актер скончался от сердечной недостаточности. Но Борис Сергеевич уверен, что Владислава убили.

О своей боли заслуженный артист России рассказал в новом выпуске ток-шоу "Секрет на миллион", анонс которого опубликовала Лера Кудрявцева. Таинственные обстоятельства смерти сына заставили Бориса Галкина с подозрением относиться к снохе Дарье Михайловой. Незадолго до трагедии актер начал бракоразводный процесс с женой, однако, рассмотрение дела перенесли: так без пяти минут бывшая супруга стала официальной вдовой. Где сейчас и чем занимается актриса Михайлова, знаменитый свекор не в курсе: после трагедии она продала квартиру Галкина и исчезла с вырученными деньгами. Борис Сергеевич расценил это как предательство и вычеркнул вдову из своей жизни.

Кроме того, в откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой Галкин-старший сделал заявление о наследстве умершего сына. Оказалось, родственники так и недосчитались крупной суммы.

- Пропало миллионов семь-восемь. Это был довольно серьезный удар, - огорошил признанием безутешный отец. Кого он подозревает в похищении денег и убийстве сына, Борис Галкин расскажет в субботнем выпуске "Секрета на миллион".

Между тем, знаменитый родитель уже не впервые просит в телеэфире пересмотреть дело о смерти. Отец уверен, что Влада убили из-за денег, ведь накануне он снял со счета 136 тысяч долларов на ремонт квартиры. Купюры Галкин хранил дома, но после трагедии их так и не нашли. Зато обстановка на месте трагедии недвусмысленно свидетельствовала о том, что артист принимал гостей.

- Была кровь на стене, на столе стояли бокалы с томатным соком, который Влад никогда не пил. Кровь была на бокале. Чья? Неизвестно. На экспертизу бокал так и не отправили, - не раз сокрушался Галкин-старший.

Кроме того, в записной книжке покойного оказалось несколько зловещих контактов, записанных как Враг 1, Враг 2, Враг 3... Кто эти люди, отец до сих пор не знает: версию об убийстве следствие проверять не стало.

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