«Союзмультфильм» раздаст прохожим 1 тонну апельсинов в день 55-летия Чебурашки

Мультгерою Чебурашке исполняется 55 лет Фото: кадр из фильма

Все приходяще, а советские мультики вечны.

Какие бы комиксы не выходили, и какие бы Pixar не выпускал работы, переплюнуть советских аниматоров пока не удалось никому.

Например, «Чебурашку» смотрят по всему миру. Более того, Япония специально покупала права на культовый для многих поколений мультфильм у Эдуарда Успенского, чтобы снимать новые серии.

Вышли новые серии о приключении друзей. Фото: кадр из фильма

Но с недавних пор «Чебурашка» вернулся на родину. «Союзмультфильм» начал отрисовывать обновленный мультфильм в формате 3D.

Смотреть видеосюжет Чебурашка - Секрет праздника - Союзмультфильм HD

Фото: facebook.com

А 20 августа в честь 55-летия создания литературного героя писателем Успенским в «Союзмультпарке» пройдет праздничная раздача целой тонны апельсинов — практически тех самых, среди которых Чебурашка впервые и приехал в Советский Союз.

Фото: facebook.com

Сладкие оранжевые фрукты раздадут всем желающим — и взрослым, и детям. А еще в мультимедийном центре покажут оригинальную куклу Чебурашки, которая снималась в одной из классических советских лент, и презентуют одноименный парфюм — конечно, цитрусовый.

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