Моргенштерн перед свадьбой обратился к родителям детей, что его слушают: «Я поменяю вектор творчества, а вы продолжайте бухать!»

Рэпер Моргенштерн Фото: Instagram.com

Если пять лет назад молодежная аудитория залипала в Youtube на рэп-баттлы, то теперь все смотрят бои смешанного стиля и кулачные бои. В последнее время открылось сразу несколько промоутерских компаний, организующих первенства по «кулачке» и смешанным единоборствам исключительно для интернет-трансляций. У схваток и конференций перед боем — миллионы просмотров. Туда идут крупные рекламодатели, федеральные телеканалы уже стали приглашать бойцов драться в их турнирах, а съемки этих полупрофессиональных соревнований проходят то на барже, то на заброшенном заводе, то даже на аэродроме.

Фото: Instagram.com

Где хайп — там и Моргенштерн, самый популярный рэпер России. В качества комментатора Алишера пригласили на один из турниров Hardcore Fighting Championship.

Фото: Instagram.com

Он не без интереса наблюдал за боями 1/16 финала гран-при HFC MMA и внезапно сам оказался в клетке. Туда его вызвал Виктор Боронин по прозвищу «Боец из морга» (мастер спорта по кунг-фу и правда работал санитаром в морге). Спортсмен высказал ряд традиционных претензий к Алишеру, стоявшему в плотном кольце охраны, суть которых можно выбить на табличке и носить с собой: «Хватит развращать наших детей!».

Фото: Instagram.com

Моргенштерн очень спокойно все выслушал, частично согласился с бойцом, а затем сделал совсем неожиданное заявление.

- Он частично прав, я много вещей в своей жизни делал необдуманно, - сказал Алишер, после чего многие решили, что опять троллит. Но, кажется, нет. - Я недавно понял простую вещь. Очень многие родителей перекладывают ответственность [за воспитание детей на артистов] и ни *** не воспитывают детей. И я осознал, что ответственен за воспитание многих детей в этой стране. Потому что родителям на них по ***. Осознавая это, я немножко хочу поменять вектор [творчества]. Это правда. Родителям, которым по *** на своих детей, скажу: я постараюсь вложить в них лучшее. А вы продолжайте бухать!

Фото: Instagram.com

На том же турнире Алишер подтвердил, что скоро состоится его свадьба с возлюбленной — Диларой Зинатуллиной. Дата мероприятия пока не раскрывается.

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